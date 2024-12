Pierre Lemaitre s'attaque aux Trente Glorieuses avec Un avenir radieux

Un nouveau roman très attendu. Après le succès des deux premiers tomes, Le Grand Monde (Livre de Poche, 2023) et Le silence et la colère (Livre de Poche, 2024), vendus à plus d’un million d’exemplaires selon Edistat, Pierre Lemaitre poursuit son ambition de « feuilleter le XXe siècle ».

Joseph, le chat philosophe

Avec Un avenir radieux, l’auteur malmène ses personnages d’un bout à l’autre, de Paris à Prague, entre un modeste studio de radio et des ruelles inquiétantes, d’un cachot glacé à une prestigieuse académie de billard, d’une école de bonnes sœurs aux sombres couloirs des bureaux de la République.

Chaque membre des Pelletier devra, à son heure, trancher entre l’intérêt personnel et le devoir, voire pour certains, entre la voix du cœur et les impératifs de la raison d’État. Un choix souvent déchirant… sauf pour le chat Joseph, qui, lui, a fait le sien depuis longtemps.

Les Trente Glorieuses : une époque en clair-obscur

L’intrigue prend place au cœur des Trente Glorieuses (1945-1973), une époque que Pierre Lemaitre qualifie, dans un communiqué de presse, de « pleine de contradictions et de tensions sociales suscitées par l’attrait du progrès ».

L’auteur déplore que cette dernière soit trop souvent réduite à une célébration du renouveau et de la modernité. Avec le recul, affirme-t-il, « il est frappant de voir que cette époque a également été celle où se sont fabriqués nos risques les plus mortels (le réchauffement climatique est un fils naturel de cette période) ».

Armé d’un regard contemporain sur cette époque, il en brosse une fresque critique : « Dans ce roman, on trouve également le thème de la domination masculine sous ses formes les plus brutales et cruelles ».

L’illusion romanesque au service de l’Histoire

Comme pour chacune de ses œuvres, le prix Goncourt 2013 s’est appuyé sur de nombreux travaux historiques, cités en fin d’ouvrage. Entre lecture de thèses et visionnage de reportages, le romancier a consulté des historiennes comme Camille Cléret, spécialiste d’histoire des femmes et d’histoire politique, ou Dorothée Huchet, autrice de « La fiction de John le Carré à l’ère du soupçon : du roman policier au roman d’espionnage ».

En quête de réponses, l’auteur s’est également rendu sur place, à Prague, car il était « assez difficile de se figurer ce que pouvait être Prague en 1959 quand on ne parle pas le tchèque et que les biais idéologiques rendent les sources occidentales d’époque souvent caricaturale ».

Au total, plus d’une vingtaine de sources historiques sont mentionnées à la fin du roman. « La documentation sert à vérifier que vous ne faites pas un mauvais sort à l’Histoire, mais ensuite, pour raconter, tout doit être mis au service de l’illusion romanesque », souligne celui qui ne croit pas à « la plus-value du réel » en matière de roman.

« Une photographie de ce siècle »

Sur cette question, Pierre Lemaitre « reste fidèle à [s]on plaisir de lecteur ». L'important, c’est « d’y croire » : « C’est justement la grande vertu de la fiction qu’être capable de faire passer pour réel aux yeux d’un lecteur, d’une lectrice, un univers totalement fictionnel ! »

À LIRE – Irvine Welsh poursuit la saga Trainspotting avec une nouvelle suite

Avec ce roman, il poursuit son ambition de livrer « une photographie de ce siècle certes subjective, mais historiquement peu discutable et littéralement jubilatoire », quitte à faire un pied de nez à tous ceux qui n’ont pas cru à ce « projet ambitieux » lorsqu’il leur a été présenté...

Crédits image : ActuaLitté CC-By-SA 2.0 / Pierre Lemaitre, par © Bruno Levy (Calmann-Lévy)

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com