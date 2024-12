Tous les Lauréats du Prix Lire pour agir 2024  

Au terme de cette journée, trois prix ont été décernés : le prix des lectrices et lecteurs adultes, celui des bibliothécaires, et, nouveauté cette année, le prix des enfants.

Lauréats du prix Lire pour agir :

Prix des lectrices et lecteurs adultes

Les lectrices et lecteurs ont voté pour Montée des eaux de Pierre Lieutaghi, publié chez Actes Sud, qui remporte le prix Lire pour agir 2024.

Prix des bibliothécaires

Le prix des bibliothécaires, attribué par un jury de 26 professionnels, a été décerné à Circuit Court : une histoire de la première AMAP de Claire Malary et Tristan Thil, publié chez Futuropolis.

Prix des enfants

Pour la première fois, une sélection dédiée aux enfants de 6 à 11 ans a permis de remettre un prix spécifique. Les jeunes lecteurs ont choisi Permavillage ! Le village de mes rêves d’Olivier Dain-Belmont et Fachri Maulana, publié aux éditions Sarbacane.

Un événement de clôture festif et engagé

La journée de clôture, organisée à la Maison de l’Environnement, a été ponctuée d’ateliers et d’animations en lien avec les ouvrages de la sélection. Parmi les activités proposées : couture de pochettes à livre, initiation à la broderie, fresque des nouveaux récits, création d’un permavillage par les enfants, fabrication de badges engagés, cuisine anti-gaspi, atelier artistique d’inspiration végétale, jeux de société et bien d’autres. Une pause goûter conviviale a permis de prolonger cet après-midi dans une ambiance chaleureuse.

Avant l’annonce des lauréats, une table ronde intitulée « Passez les bornes, il n’y a plus de limites… » a réuni trois auteurs de la sélection : François d’Epenoux (Le Roi-nu-pieds), Corinne Morel Darleux (Alors nous irons trouver la beauté ailleurs) et Tristan Thil (Circuit Court). La discussion, animée par le journaliste Vincent Raymond, s’est conclue par une séance de dédicaces.

Retour sur les ouvrages primés

Montée des eaux (Actes Sud)

Ce roman de Pierre Lieutaghi imagine une petite communauté des Alpes confrontée à un bouleversement majeur : les montagnes deviennent des îles et les vallées sont noyées sous un immense golfe. Les habitants doivent réapprendre à vivre en autonomie, misant sur la solidarité et les ressources locales.

Circuit Court : une histoire de la première AMAP (Futuropolis)

Claire Malary et Tristan Thil racontent la création de la première AMAP française par Daniel et Denise Vuillon, agriculteurs bio dans le Var. Ce récit revient sur leurs luttes contre la grande distribution et pour la dignité des paysans, tout en popularisant un modèle d’agriculture biologique et locale.

Permavillage ! Le village de mes rêves (Sarbacane)

Olivier Dain-Belmont et Fachri Maulana racontent l’histoire de Camille, une jeune fille découvrant les facettes d’un permavillage écologique pendant ses vacances chez ses grands-parents. Ce lieu illustre harmonieusement la cohabitation entre l’homme et la nature.

Tous les ouvrages de la sélection, pour adultes et enfants, sont disponibles à la médiathèque de la Maison de l’Environnement. Vous pouvez les emprunter ou les consulter sur place.

