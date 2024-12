Franck Maubert Prix François Sommer 2025

Dôté de 15 000€, le Prix valorise les créations littéraires et des œuvres scientifiques qui abordent le thème de la nature d’une façon originale, ouvrant de nouvelles voies pour penser les enjeux écologiques contemporains.

« Dans Avec Pierre de Ronsard, Franck Maubert nous montre que l’Homme et la nature ne sont pas deux entités qui se nuisent mutuellement mais que l’Homme est là pour la célébrer ! » Xavier Patier, Président du jury

Né en 1955, Franck Maubert est auteur, journaliste et critique d’art spécialiste de la peinture du XXe siècle. Essayiste et romancier, il obtient le Prix Renaudot de l’essai en 2012 pour Le dernier modèle (Éd. des Mille et une nuits), portrait de Caroline, dernier modèle et dernier amour de Giacometti. Il est également auteur de nombreux livres d’art et d’entretiens notamment avec Francis Bacon à qui il a consacré plusieurs ouvrages, traduits en plusieurs langues.

Dans Avec Pierre de Ronsard (paru en août 2024 aux éditions du Mercure de France), Franck Maubert se glisse dans les pas du poète dans le Loir-et-Cher et signe une déclaration d’amour à la vallée du Loir : terre de rivières, de collines et d’oiseaux.

Le Prix François Sommer est remis en préambule du salon Lire la Nature qui aura lieu les 1er et 2 février 2025 au musée de la Chasse et de la Nature et auquel participera Franck Maubert. Il interviendra lors de cette table-ronde :

Nature : changer de perspective (samedi 1er février à 17h45) : rencontre aux côtés de Thibault de Meyer (Qui a vu le zèbre ?, Les Liens qui libèrent) et Jacques Tassin (Le jardinier de Ronsard, Odile Jacob).

Le jury est composé de Xavier Patier, écrivain, président du jury ; Vincent Munier, photographe et président d’honneur 2025 ; Sara Buekens, professeur de littérature française et francophone à la Vrije Universiteit Brussel et rédactrice en chef de la Revue critique fixxion française contemporaine ; Jean-Luc Chapin, photographe ; Nicolas Chaudun, écrivain ; Sibylle Grimbert, écrivaine et éditrice ; Dorian Jude, responsable de la librairie du musée de la Chasse et de la Nature ; Léon Mazzella, écrivain ; Éric Neuhoff, journaliste, essayiste et écrivain ; Catherine Pégard, ancienne présidente de l’Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles ; Fanny Wallendorf, écrivaine et lauréate 2024 du Prix ; le Master Gouvernance de la transition, écologie et sociétés (AgroParisTech/Paris Saclay) représenté par deux étudiants, Irina Loiseau et Abel Masson.

La Fondation François Sommer, créée en 1964 et présidée par Henri de Castries, œuvre pour la reconnexion entre l’Homme et la Nature. Indépendante financièrement et intellectuellement, elle agit pour protéger la faune sauvage et ses habitats à travers cinq axes : culture et art, gestion d’espaces naturels, recherche scientifique, mécénat, et diffusion via conférences et publications.

Quelques lauréats des années précédentes :

Erri de Luca, Le poids du papillon, Gallimard, 2012 – Jim Fergus, Mon Amérique, Cherche-Midi, 2013 – Jean-Christophe Bailly, Le parti pris des animaux, Christian Bourgois, 2014 – Henrietta Rose-Innes, Ninive, Zoé, 2015- Grégory Quenet, Versailles, une histoire naturelle, La Découverte, 2016 – Jean-Baptiste Morizot, Les Diplomates, Cohabiter avec les loups sur une autre carte du vivant, Wildproject, 2017 – Les huit montagnes, Paolo Cognetti, Stock, 2018 – Alain Finkelkraut, Des animaux et des hommes, Stock, 2019 – Nastassja Martin, Croire aux fauves, Verticales, 2020 – Nature humaine, Serge Joncour, Flammarion, 2021 – L’Animal et la mort, Charles Stépanoff, La Découverte, 2022 – Le dernier des siens (Anne Carrière), Sibylle Grimbert, 2023 – Jusqu’au prodige (Finitude), Fanny Wallendorf, 2024 –

Crédits photo : Alban de Loisy, Sara Buekens, Sibylle Grimbert, Nicolas Chaudun, Xavier Patier, Franck Maubert, Léon Mazzella, Abel Masson, Eric Neuhoff, Irina Loiseau et Jean-Luc Chapin. Prix François Sommer.

