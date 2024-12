En Italie, une lecture fragmentée, peu soutenue par les institutions

Déterminer le nombre de lecteurs en Italie n’est pas une mince affaire. Il existe en effet plusieurs études employant des méthodologies et des échantillonnages différents qui fournissent ainsi des résultats différents en termes de pourcentage de lecteurs sur l’ensemble de la population italienne.

Une estimation difficile

Donnons quelques exemples. L'Osservatorio AIE (Associazione Italiana Editori), qui se concentre sur les personnes âgées de 15 à 74 ans, estime que les lecteurs représentent 73 % de la population. Des données similaires viennent de Doxa pour l'Osservatorio Politecnico, qui estime que les lecteurs italiens représentent 79 % de la population (et conduit son étude sur une population âgée de 18 à 75 ans), et de SWG (80 %, d’après une étude sur une population âgée de 18 à 75 ans).

Mais l'Istat (Istituto Nazionale di Statistica) présente des chiffres très différents : 39 % (sur une population de plus de six ans), tout comme Eurostat : 35 % (sur une population de plus de 16 ans).

Côté français, depuis 2015, le Centre national du livre confie à Ipsos la mise en œuvre d’un baromètre bisannuel, portant sur un échantillon de 1000 personnes représentatives de la population française (dès 15 ans et plus). Selon cette étude, 86% des Français en 2023 « se déclarent spontanément lecteurs ».

« Lecteur » ou « pas lecteur » ?

Mais même la définition de « lecteurs » est assez ambiguë et dépend de la question qui est posée aux interrogés : selon l’AIE, pour être considéré lecteur, il faut avoir lu, même partiellement, un livre au cours de l'année écoulée (livre imprimé, livre numérique ou livre audio). C’est ainsi qu'est obtenue le pourcentage de 73 % de la population.

Plus précisément, ces lecteurs lisent surtout des livres imprimés (66 %) et sont principalement des jeunes ou de jeunes adultes : au-dessus de la moyenne les 18-24 ans (74 %), les 15-17 ans (73 %), les 35-44 ans (71 %), les 25-34 ans (70 %).

Une situation qui, par ailleurs, diffère du cadre français, où le décrochage chez les 15-24 ans s’accentue, malgré le renforcement de nouvelles pratiques de lecture. Un jeune de 15 à 24 ans sur cinq affirme en effet ne pas lire du tout. De plus, en 2024, le CNL a consacré une étude sur le rapport des jeunes à la lecture, grâce auquel on a appris qu’un jeune de 16-19 ans sur trois ne lit pas du tout dans le cadre de ses loisirs.

L’essor de la lecture sur smartphone

Revenant aux données italiennes, si l'on s'interroge sur la qualité de la lecture, on découvre que 30 % des lecteurs lisent de manière fragmentaire, ne se consacrant à cette activité que quelques fois par mois, voire quelques fois par an. Le temps hebdomadaire moyen consacré à la lecture est de 2 heures et 47 minutes (en baisse par rapport aux 3 heures et 32 minutes en 2022).

Comme le rappelle Il Giornale della libreria, la diffusion des smartphones pèse sur la transformation de la lecture, mais aussi, plus généralement, sur le fonctionnement cognitif des lecteurs. À ce propos, Renata Gorgani, présidente du « Gruppo di Varia » d’AIE, affirme, lors d’une rencontre à la foire Più libri più liberi 2024 : « Je crois qu'il s'agit d'une gigantesque urgence sociale, mais aussi d'un problème que nous devons nous poser en tant qu'éditeurs, qui produisent un objet - le livre - dont le fonctionnement, le timing et les mécanismes d'action sont totalement différents. ».

Cette tendance s’observe également en France, où le smartphone reste en effet le dispositif de lecture privilégié dans le domaine de la lecture numérique. En 2024, 60 % des consommateurs de livres numériques ou audio ont indiqué à l’Arcom (l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ) l'avoir utilisé comme « support de consommation ».

À LIRE — Le smartphone toujours privilégié pour la lecture numérique



Par ailleurs, d’après l’enquête du CNL susmentionnée, en 2023, la lecture au format numérique enregistre une importante progression, notamment chez les moins de 25 ans, tandis qu’elle reste confidentielle au-delà de 50 ans.

La fracture Nord-Sud

Comme le résume Innocenzo Cipolletta, le défi de la lecture devrait être une grande cause nationale également dans le Bel Paese, car « il n’y a pas de croissance et de développement culturel et économique pour l’Italie si nous n’augmentons pas le nombre de lecteurs, en particulier dans le Sud et dans les régions les moins prospères du pays ».

En fait, ce sont précisément les disparités entre le Nord et le Sud qui émergent des données NielsenIQ - GfK sur le marché du livre en Italie par zone géographique. Les 79,2 millions de livres imprimés vendus en Italie entre janvier et octobre 2024 se répartissent ainsi : 35,8 % dans le Nord-Ouest, 22,2 % dans le Nord-Est, 22,7 % dans le Centre, 19,3 % dans le Sud et les Îles. Nous voyons donc qu’il a une disparité de l’achat et de la consommation dans les différentes macro-régions italiennes.

Cette inégalité s’observe aussi par rapport à la distribution des librairies sur le territoire : si l’on considère le nombre de librairies par habitant, le Nord-Ouest est supérieur à la moyenne nationale (0,28 librairie pour 10.000 habitants) de 11 %, le Nord-Est de 17 %, le Centre de 7 %. Les îles sont en dessous de la moyenne de 6 %, le Sud de 30 %.

La nécessité d’une loi systémique

Un véritable plan national de soutien à la lecture dans le Sud de l’Italie est nécessaire pour surmonter ces difficultés, comme le souligne Florindo Rubbettino, délégué de l’AIE pour le Sud de l’Italie. D’après ce dernier, les facteurs qui aident à la diffusion de la lecture sont multiples : « [L]a scolarisation, la présence d’infrastructures sur le territoire comme les librairies et les bibliothèques, le soutien à l’entrepreneuriat local et les initiatives sur le territoire comme les festivals, les prix et les revues littéraires ».

Jusqu’à présent, « en Italie, la promotion de la lecture est exclusivement confiée à ceux qui la promeuvent volontairement », souligne Renata Gorgani. S’il existe le CEPELL qui organise quelques campagnes de promotion de la lecture (notamment Il maggio dei libri et Libriamoci), les initiatives plus substantielles ne répondent pas à un véritable système régi au niveau national.

« Nous sommes un pays où, par exemple, il n’y a pas de bibliothèque scolaire en tant que réalité structurée », rappelle toujours Renata Gorgani. Il existe cependant quelques initiatives, comme « ioleggoperché » de l’AIE, qui « comble activement cette lacune en élargissant et en renouvelant le fonds de livres des écoles ».

Mais il faut repartir d’un constat tant amer que réel : l’Italie souffre d’un « manque énorme d’institutions pour la promotion de la lecture ».

Crédits Image : Efrem Efre / Pexels

Par Federica Malinverno

Contact : federicamalinverno01@gmail.com