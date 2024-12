Livres invendus : un taux de retour de 22 % et 25.000 tonnes pilonnées

La pop-star Taylor Swift tourne une page en achevant sa tournée mondiale, The Eras Tour, après 1 an et 8 mois de voyage aux quatre coins du monde. Il est désormais temps pour la chanteuse d'écrire un nouveau chapitre : son livre The Eras Tour Book, paru le 29 novembre dernier aux États-Unis, séduit les lecteurs et bat de nouveaux records.