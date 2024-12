Il était une fois… l'Homme” se décline désormais en livres jeunesse

Trois nouveaux livres tirés de la série viennent d’être publiés aux éditions La librairie des écoles, permettant à tout un chacun de suivre les aventures de Maestro et de ses compagnons à travers des époques et des événements majeurs de l’histoire.

« Faire réfléchir en souriant et faire sourire en réfléchissant »

Les titres parus en octobre 2024 racontent des périodes aussi riches qu’intrigantes, comme celles de Clovis et Charlemagne, l’âge des Vikings, ou encore les voyages de Marco Polo. À chaque fois, l’autrice alsacienne Sylvie de Mathuisieulx réussit à allier anecdotes historiques et divertissement. « Faire réfléchir en souriant et faire sourire en réfléchissant », explique l’écrivaine strasbourgeoise à France 3 Grand Est, fidèle à l’esprit de la série originale qui visait à rendre l’histoire accessible et agréable pour un jeune public.

La série Il était une fois... l’Homme, qui a été diffusée pour la première fois en 1978 sur FR3, avait pour but de vulgariser l’histoire de l’humanité, de la préhistoire au XXᵉ siècle, à travers des personnages comme Maestro, Pierre, le Gros ou le Teigneux.

Sylvie de Mathuisieulx, elle-même grande admiratrice de la série dans sa jeunesse, raconte : « J’étais un peu trop grande quand le dessin animé est sorti pour la première fois pour en être le public cible. Mais je regardais derrière l’épaule de mon petit frère et je me disais déjà : “Punaise, c’est vachement bien fait.” Si on m’avait dit qu’un jour j’écrirais ces histoires, j’aurais défailli. » Ce sont ces souvenirs d’enfance et cette admiration pour la série qui l’ont poussée à reprendre le flambeau et à adapter les récits en livres.

Après avoir publié des ouvrages sur des sujets historiques, notamment les Vikings, Charlemagne et la Pax Romana en avril 2024, Sylvie de Mathuisieulx explore dans ses nouveaux livres des thèmes aussi variés que la guerre de Cent Ans, la Route de la Soie et le règne du Roi Soleil, Louis XIV. Des sujets historiques pointus, mais rendus accessibles grâce à un travail approfondi de documentation et d’adaptation pour un public à partir de neuf ans.

« Je ne suis pas du tout historienne de formation. Alors forcément, ça nécessite un travail considérable de documentation et de recherche, avant d’adapter le discours à la capacité intellectuelle des enfants », explique l’autrice.

Ne pas sous-estimer les jeunes lecteurs

Cependant, malgré ce travail de vulgarisation, elle insiste sur l’importance de ne pas sous-estimer l’intelligence des jeunes lecteurs : « Je ne prends jamais les enfants pour des andouilles. Pour les jeunes, les livres aident à nourrir leur esprit, à réfléchir par eux-mêmes, à choisir leur vie... » Ce respect de l’intelligence des jeunes lecteurs se reflète dans les récits, qui restent stimulants tout en étant accessibles.

Les livres sont courts, dynamiques et comportent des pages pleines d’anecdotes et de vocabulaire historique enrichissant. Les jeunes lecteurs peuvent ainsi découvrir des mots peu courants tout en comprenant bien le contexte historique grâce aux définitions en bas de page. « J’ai toujours à cœur qu’un livre fait pour un certain niveau de lecture puisse être lu par quelqu’un qui l’a dépassé », précise Sylvie de Mathuisieulx. Il n’est donc pas exclu que les parents, séduits par la qualité de l’écriture et la richesse des sujets, empruntent ces ouvrages à leurs enfants.

Une frise chronologique à découvrir dans les rabats de la couverture permet également aux lecteurs de visualiser les périodes et événements majeurs évoqués. Sylvie de Mathuisieulx se dit enthousiaste à l’idée de continuer à écrire pour l’univers de Il était une fois... l’Homme, et évoque avec passion ses futurs projets : « J’aimerais beaucoup continuer à écrire les aventures de Maestro et les autres. Mais on doit attendre de voir quel est l’accueil du public. »

Crédits photo : La librairie des écoles

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com