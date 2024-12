Le podcast, un moyen de promotion de la lecture ? 

Le pourcentage d’Italiens qui écoutent des livres audio en 2023 est proche de celui des deux dernières années même si en légère baisse : 14 % contre 15 % en 2023 et 16 % en 2022. Ce pourcentage double si l'on considère l’écoute des podcasts, qui est pratiquée par 28 % des Italiens, pour la plupart des hommes (31 % des hommes et 24 % des femmes) et des jeunes (chez les 18-24 ans, ce pourcentage atteint 45 %).

Du podcast au livre

Pour comparer rapidement ces données avec la situation française, nous pouvons consulter la 13e édition du Baromètre sur les usages des livres imprimés, numériques et audio SOFIA/SNE/SGDL (2023). D’après cette étude, en 2023, 5 millions de Français âgés de plus de 15 ans ont écouté au moins un livre audio physique et 4 millions au moins un livre audio numérique au cours des 12 derniers mois (sur une population estimée à environ 68 millions en 2024, source Insee). Comme dans le cas italien, leur profil est plus jeune et plus masculin.

Une autre donnée importante concerne le lien entre l’achat d’un livre et l’écoute d’un podcast. Sur les 12,4 millions d’Italiens qui ont écouté des podcasts, quasiment un sur trois (31 %) a ensuite acheté un livre sur le sujet traité par le podcast. Le podcast peut ainsi devenir un instrument de promotion de la lecture.

Livre vs télévision

Marino Sinibaldi, éditeur du podcast Timbuctu (Il Post), qui met en relation les livres et les faits d’actualités et ancien président du Cepell (Centro per il libro e la lettura), a participé à une rencontre à Più libri più liberi à Rome, organisée par l’AIE en décembre 2024.

Après avoir souligné la prérogative d’un média qui permet d’écouter un livre en faisant autre chose, il revient sur l’opposition entre télévision et lecture et sur le manque en Italie d’une émission largement diffusée sur la lecture telle que, par exemple, La grande librairie.

La cause réside, d’après cet expert, dans le fait que le moment de la lecture serait « un moment totalement anti-télévision parce que le livre vit de l’absence d’image, son charme est aussi sa fatigue », explique-t-il au GdL (Giornale della Libreria).

Un marché encore « restreint »…

Si la valeur du marché des livres audio italien est difficile à estimer, notamment en l'absence des données d’Amazon, d’après Riccardo Cavallero, éditeur de la plateforme de streaming Voxa, ce marché est encore plutôt « restreint » et présente de grandes marges de croissance. En effet, étant le lectorat italien composé pour la plupart d’un noyau de forts lecteurs, la lecture n’est pas encore une activité très populaire et présente ainsi de grandes marges de diffusion.

Cependant, Riccardo Cavallero rappelle que les éditeurs n’investissent pas encore suffisamment dans les produits audio, par manque de soutien public, mais aussi en raison des investissements conséquents pour la réalisation d’un podcast.

… capté par les plateformes

Enfin, il précise qu’« en l’absence d’aides, les petits et moyens éditeurs s’appuient sur les plateformes, mais se lient par des contrats d’exclusivité ». De cette façon, des « monopoles de distribution » se produisent.

En effet, même en France, l’abonnement aux plateformes (de lecture et d’écoute) est en hausse : en 2023, 47 % des lecteurs de livres numériques et 68 % des écouteurs de livres audio numériques sont abonnés à une plateforme.

Par ailleurs, le potentiel du marché de l’abonnement est élevé : 50 % des lecteurs des livres numériques ou audio numériques qui ne sont pas encore abonnés se disent intéressés par une offre, rapporte le Syndicat national de l'édition.

Crédits Image : Reimond Mar Depra / Pexels

Par Federica Malinverno

Contact : federicamalinverno01@gmail.com