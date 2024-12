Avec l'IA, les poètes mettent leurs textes en musique

Transformer un recueil de poésie en un album musical : un défi que Bernardo Almeida, écrivain et compositeur brésilien, a relevé avec l’aide de l’intelligence artificielle. Son œuvre, A Utopia do Carnaval sem Fim, publiée par Penalux en 2020, s’est métamorphosée en album musical du même nom le 20 novembre 2024.

Ce dernier, entièrement créé par l’intelligence artificielle, se compose de 48 morceaux pour une durée de plus de deux heures et demie. Et comme dans son recueil, le brésilien a divisé son album en quatre temps, chacun ayant sa propre atmosphère musicale.

« Anamorfose », premier extrait, est fortement imprégné de musique électronique, avec des compositions de psytrance, techno, bigbeat, électro, psydub, house, chillout et psybient. Les autres parties, « O notebook azul », « Interstice » et « La partie absente », possèdent des influences plus variées, telles que la bossa-nova, l’industriel, le hardcore, le garage rock, le jazz fusion, l’électro, la new wave, l’indie rock, le grunge, le post punk, le noise, l’opéra, orchestre et pop.

Quand l’IA compose, l’humain garde la plume

La création sonore a été pilotée par l’intelligence artificielle sous la direction du compositeur Bernardo Almeida. Sous son œil professionnel, l’outil technologique a donné une forme musicale aux poèmes, les faisant réciter ou chanter par des voix masculines et féminines, tout en générant les bases électroniques et en interprétant les instruments.

Mais, point important pour les artistes, la création de l’humain demeure très présente dans les processus créatif. Ainsi, Bernardo Almeida affirme que l’IA « n’a pas créé de ligne de texte. C’était ma contribution, la partie humaine du travail mécanique ».

La création artistique révolutionnée par l’IA

Le secteur musical, comme beaucoup d’autres domaines artistiques, se métamorphose avec l’arrivée des nouvelles technologies, en témoigne Break Free, un single de Taryn Southern, extrait de son album I AM AI, entièrement composé et produit par l’outil Amper Music.

Plus localement, au Brésil, l’IA s’est déjà fait une place dans la création sonore grâce aux travaux d’artistes comme Odair José, icône du brega, ou Gabriel Diniz, décédé dans un accident d’avion en 2019, avec son album posthume.

Mais Bernardo Almeida adopte une approche unique et audacieuse, en repoussant les limites de l’IA avec un album complet inspiré de son recueil de poésie A Utopia do Carnaval sem Fim, établissant un lien inédit entre littérature, musique, et IA.

Une démarche qui s’inscrit dans une tendance plus large, où des outils comme MuseNet ou Soundraw permettent également aux lecteurs de créer des bandes-son sur mesure pour enrichir leur expérience de lecture. Ces technologies redéfinissent l’interaction entre les mots et les sons, transformant sur le long terme le rapport entre littérature et musique.

