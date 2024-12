La bibliothèque de Rennes récupère un trésor millénaire breton

Le financement a été réparti, nous apprennent les services de l'État en Île-et-Vilaine, entre 100.000 € du ministère de la Culture via le programme ARPIN (Acquisitions et restaurations patrimoniales d'intérêt national) et 100.000 € supplémentaires issus du Fonds national du patrimoine.

Rennes Métropole a apporté une participation de 86.598,42 €, tandis que le Fonds régional d’acquisition des bibliothèques (DRAC – Région Bretagne) et le département du Finistère ont chacun alloué 15.000 €. Enfin, la communauté d’agglomération Quimper Bretagne occidentale et la ville de Quimper ont chacune contribué à hauteur de 6000 €.

Un trésor à plus d'un titre

Le manuscrit du XIe siècle est issu de la collection du bibliophile norvégien Schøyen. Dix siècles après sa rédaction, il revient ainsi en Bretagne.

Il contient une copie du Commentaire sur l'Évangile de saint Marc, rédigé au VIIIe siècle par Bède le Vénérable (vers 672-735), moine de l’abbaye de Jarrow, en Angleterre. L’ouvrage, mesurant 21 x 13 cm et composé de 88 feuillets en parchemin rédigés en latin, est en excellent état de conservation. Il sera désormais conservé à la Bibliothèque de Rennes Métropole, située aux Champs Libres, une institution qui abrite déjà une riche collection patrimoniale de plus de 35.000 documents anciens ou liés à la Bretagne.

Eugenio Donadoni, spécialiste des manuscrits et livres anciens chez Christie’s, soulignait il y a quelques mois l’importance de cette vente : « C’est extraordinaire ! Bien souvent, on trouve des feuillets, des fragments, quatre ou cinq lignes d’un texte de Bède. Là, il est complet. C’est le plus ancien exemplaire vendu aux enchères depuis les années 1960. »

L’origine bretonne du manuscrit est attestée par un ex-libris indiquant qu’il avait été produit pour l’abbaye de Locmaria, à Quimper, probablement dans le scriptorium de Landévennec. La mention en rouge figurant sur la dernière page du document, « Lib[er] S[an]c[t]e Marie S[an]c[t]i Loci », confirme son origine : « Livre appartenant au saint lieu de Sainte Marie », prouvant qu’il a été conçu pour l’abbaye de Locmaria, l’une des deux seules abbayes de femmes existant en Bretagne à la fin du XIe siècle, avec l’abbaye Saint-Georges de Rennes. Elle constitue par ailleurs la première mention connue de Locmaria.

Ce rattachement à une abbaye féminine revêt ainsi un intérêt scientifique. Il permettra d’approfondir les recherches sur les bibliothèques et le rôle de l’écrit dans les monastères féminins du haut Moyen Âge, un sujet encore peu étudié en raison du manque de sources.

Rédigé en latin dans une minuscule caroline de type irlandais, le manuscrit témoigne par ailleurs des échanges culturels ayant existé au Moyen Âge entre la Bretagne, l’Irlande et le pays de Galles. Julien Bachelier, enseignant d’histoire médiévale à Quimper et chercheur au CRBC, précisait auprès de Ouest-France : « Ce manuscrit a sans doute été copié par un moine de l’abbaye de Landévennec, où se trouvait l’un des plus importants ateliers d’écriture de l’époque. »

Le retour de ce manuscrit millénaire ouvre de nouvelles perspectives de recherche sur l’histoire bretonne et la production écrite médiévale. Conservé aux Champs Libres à Rennes, il pourra également être présenté au public, contribuant ainsi à valoriser ce trésor patrimonial unique.

La rareté du manuscrit tient également à son ancienneté. Les témoins de la production écrite bretonne du haut Moyen Âge sont peu nombreux et largement dispersés. Sur les 225 manuscrits bretons identifiés pour la période 750-1150 (hors documents d’archives), seuls quatre sont encore conservés en Bretagne. Enrichir les collections patrimoniales bretonnes d’un manuscrit aussi ancien est donc une opportunité exceptionnelle.

Depuis les confiscations révolutionnaires, un seul manuscrit antérieur au XIVe siècle avait rejoint une collection publique bretonne : en 1830, la Bibliothèque de Rennes avait acquis un manuscrit du XIe siècle. Aujourd’hui, ces documents sont devenus extrêmement rares sur le marché du livre ancien. Depuis 1975, un seul autre manuscrit breton du haut Moyen Âge a été repéré dans le commerce.

Actuellement, la majorité des manuscrits bretons anciens, produits avant la première moitié du XIIe siècle, sont conservés à l’étranger, notamment à la New York Public Library ou à la bibliothèque Bodléienne d’Oxford. Sur les 225 manuscrits bretons de cette époque connus à ce jour, très peu sont accessibles sur leur terre d’origine.

Crédits photo : Christie’s

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com