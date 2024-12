Les Ensablés - Mes amis d'Emmanuel Bove, centenaire d'un chef-d'oeuvre

Quelle place réserver à ce roman génial ? Sans doute l’une des toutes premières. Bove, du reste, n’est plus tout à fait un auteur oublié : il existe, sur le marché du livre actuel, plusieurs éditions de chacun de ses livres, d’autant plus que son œuvre est depuis quelques années dans le domaine public. Entre les deux guerres, l’écrivain a connu une célébrité certaine, avant de sombrer dans l’oubli (mourir à la Libération, ce n’était pas vraiment le meilleur moment), puis de renaître au tournant des années 1980.

Avec un succès qui ne s’est jamais démenti depuis, au point d’en faire une sorte d’auteur culte, comme a pu l’être une romancière comme Marguerite Duras. Bove est l’exemple le plus abouti d’un auteur qui est à peu près parvenu à redevenir, dans l’histoire de la littérature, le grand écrivain qu’il n’aurait jamais dû cesser d’être.

C’est donc en juin 1924 que paraît ce premier roman d’un jeune écrivain français d’origine russe. Édité par Colette dans la collection qu’elle dirigeait chez Ferenczi & fils, Mes amis reçoit un accueil très élogieux. Même Sacha Guitry, dont l’œuvre, les manières, l’esprit, l’aisance sociale sont à mille lieues de l’univers bovien, choisit de faire une entorse à sa chronique théâtrale dans l’hebdomadaire Candide pour en parler : « Vous est-il arrivé souvent d’ouvrir un livre paru la veille, venu par la poste, dont le nom de l'auteur vous est absolument inconnu et de vous écrier à la troisième ligne : — Tiens, voilà quelqu’un. Cela ne m’est pas arrivé souvent. Cela m’est arrivé cette semaine en ouvrant Mes Amis, d’Emmanuel Bove. À la vingtième page, mon ravissement était tel, que je m’étais promis de vous en parler aujourd’hui. »

Ce n’est pas un roman à intrigue ; ce qui ne veut pas dire qu’il n’est pas intrigant, au sens le plus large du terme. Mes Amis, c’est l’invention d’une écriture, d’un style, d’un ton. Et, ce qui est magnifique, cette écriture fait encore mouche aujourd’hui, avec toute la fraîcheur des œuvres les plus inspirées, avec ses phrases méticuleuses et concises, avec l’expression astucieuse d’une subjectivité avivée, à fleur de peau mais quelque peu retorse.

Victor Bâton vit misérablement d’une petite pension d’invalide à la suite de la guerre. Ses journées se passent à errer dans les rues parisiennes. Il est à la recherche d’un peu d’amitié, d’un peu d’amour, bref de chaleur humaine. Le roman ne raconte rien de plus, du moins en apparence. Car tout Bove est dans la manière saisissante non pas tant de dire les choses (événements et sentiments) que de les montrer, de les suggérer. « Il a comme personne le sens du détail touchant », disait Samuel Beckett. Il y a chez Bove un sens de l’observation aigu, très juste, et aussi, sans doute en raison de cette extrême précision du regard et de l’esprit, un humour déroutant : il suffit de le lire à haute voix pour le constater.



L’admirable sensibilité littéraire de l’écrivain a été nourrie par une réalité sociale et familiale difficile. Son père, un être fantasque, tout à la fois velléitaire, rêveur et profiteur, a partiellement délaissé le foyer conjugal pour une autre femme alors que l’écrivain était à peine né. Bove connaîtra tout à tour le dénuement et l’aisance, les déménagements réguliers, les emplois précaires, les rancoeurs d’une existence instable ; il vivra une partie de son enfance en France, puis quelques années à Genève, avant de poursuivre ses études pendant une année en Angleterre. De retour à Paris, il se marie en 1921, puis le couple s’installe en Autriche parce que la vie, conséquence de la guerre, n’y est pas chère ; c’est à Vienne qu’il écrit Mes Amis.

Bove, âgé de 26 ans, auréolé du succès de son premier roman, se lance dès lors dans l’écriture d’une œuvre audacieuse, qu’il voudrait balzacienne, car il s’agirait pour lui « de transporter le lecteur dans une humanité, réduite évidem­ment, mais aussi complète que celle que nous voyons autour de nous ». Une ambition néanmoins quelque peu paradoxale pour un écrivain qui a en quelque sorte toujours écrit le même livre. Cela, on pourrait le dire sans doute de bien des écrivains, mais c’est particulièrement vrai au sujet de Bove.

Quand au sortir de la guerre, en juillet 1945, il décède prématurément, à l’âge de 47 ans, après avoir publié une vingtaine de livres, sa renommée n’est déjà plus ce qu’elle était à la fin des années 1920 ; les années qui suivent la Libération, en construisant un nouveau monde, enterrent le souvenir de l’écrivain dont l’œuvre éminemment pessimiste contrariait les valeurs existentialistes triomphantes.

Sa renaissance n’a été que justice.

« Emmanuel Bove devrait devenir le patron-saint des écrivains (purs), plus que Kafka, et de la même façon qu’Anton Tchekov et Francis Scott Fitzgerald », écrivait l’immense romancier autrichien Peter Handke, traducteur de Mes amis en 1981 et comparse du cinéaste allemand Wim Wenders qui lui-même, dans un court-métrage, avait contribué à faire connaître Bove dans son pays dès 1982. Depuis, Mes amis a été traduit en espagnol, en polonais, en danois, en norvégien, en chinois, en hébreu, etc. C’est aussi ce qu’on appelle une œuvre universelle.

Ce roman admirable et admiré, qui cent ans plus tard n’a pas pris une ride, est disponible en format poche aux éditions L’Arbre vengeur, Points, Le Livre de poche et Nota bene, où il a été préfacé par votre serviteur.

François Ouellet — décembre 2024

Par Les ensablés

Contact : ng@actualitte.com