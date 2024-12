Philippe Apeloig, le designer graphique qui rend l'art accessible

« Jusqu’à présent conservées précieusement, les affiches de l’un des designers les plus influents du graphisme français sont aujourd’hui à la portée de tous », dévoilent les équipes de Recto Verso.

Pour le studio, qui intervient dans les domaines du design graphique, de la direction artistique et de la création numérique, et collabore avec des maisons d’édition pour des projets visuels, cette initiative représente une « opportunité unique » d’acquérir des œuvres « habituellement destinées aux plus grandes institutions culturelles, comme le Stedelijk Museum, le Musée des Arts Décoratifs ou encore la Bibliothèque nationale de France », soulignent-ils.

Des prix ajustés pour démocratiser

Ces tirages d’origine, réalisés à la sortie des expositions en 100 x 150 cm, « sont un témoignage d’une œuvre forte où la typographie est reine », précise le studio. Désormais accessibles en exclusivité sur le shop de Recto Verso, les affiches sont proposées à des prix aussi « accessibles que possible pour des formats de cette envergure », conformément à la volonté de Philippe Apeloig.

Ainsi, l’affiche Candide, créée en 2013 pour le Théâtre du Châtelet, imprimée en sérigraphie et limitée à 20 exemplaires, est proposée à 60 €. Au même prix, il est possible d’acquérir Carmen, conçue en 2006 pour la même institution.

Candide (2013), de Philippe Apeloig

Les tarifs varient en fonction des œuvres : Afrique contemporaine (2011), créée pour la revue éponyme et limitée à 15 exemplaires, est disponible à 150 €, tandis que Bateau sur l’eau, rivières et canaux (2003), une sérigraphie au grand format 120 x 175 cm, est proposée à 400 €.

Bateau sur l’eau, rivières et canaux (2003), de Philippe Apeloig

Une carrière dédiée aux institutions culturelles

L’artiste s’est constitué une renommée en signant des affiches, logotypes et identités visuelles pour des institutions culturelles prestigieuses telles que le théâtre du Châtelet, le Louvre ou encore le Louvre Abu Dhabi. Formé à l’École Duperré et à l’Ensad, Philippe Apeloig débute sa carrière au musée d’Orsay, où il réalise l’affiche de l’exposition inaugurale Chicago, naissance d’une métropole (1987), récompensée par le prix de l’affiche culturelle.

Après des collaborations marquantes avec Total Design à Amsterdam et April Greiman à Los Angeles, il fonde son studio à Paris en 1989. En parallèle, il a enseigné à l’Ensad et à la Cooper Union School of Art à New York. Outre ses travaux pour des éditeurs comme Flammarion ou Phaidon, il a conçu un carré Hermès pour le centenaire de Roland Barthes.

Son œuvre, exposée au musée des Arts décoratifs à Paris, au Stedelijk Museum d’Amsterdam et récemment à la BnF, reflète son influence sur le design graphique contemporain. Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres, il est membre de l’Alliance graphique internationale, et propose désormais aux amateurs d’art de s’offrir une de ses œuvres à un prix abordable sur le shop du studio Recto Verso.

Crédits image : Affiches de Philippe Apeloig / © Studio Recto Verso

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com