Coke, MD ou Kétamine, Victoire ne dit jamais non

Le vendredi, le cœur de Victoire cogne dès le réveil, bat à tout rompre dans l’open space et explose enfin quand il est l’heure de retrouver ses amis dans la meilleure boîte techno de Berlin. C’est parti pour deux jours de danse et de défonce. Coke, MD ou Kétamine, Victoire ne dit jamais non. Car la drogue, c’est la brûlure de l’interdit, ne penser qu’à l’instant, refuser la norme, se croire indestructible.

Un glissement piégeux jusqu’à l’improbable nouvelle : Victoire est enceinte. Alors le réel percute les illusions d’une jeunesse qui a fini par lui échapper. Et dans le grand bassin de la vie d’adulte, il faut choisir : se laisser couler ou apprendre à nager.

Construit autour de moments clefs de la vie d’une jeune femme entre ses 25 et ses 30 ans, ce texte épate et bouscule en restituant au plus près des sensations toutes les facettes de l’addiction. Au-delà, il frappe par son ton vif, mordant, son sens aigu de la formule, l’originalité de son imaginaire et son réalisme cru. Un regard ultra-contemporain et percutant sur le passage à la trentaine, qu’il s’agisse du rapport au travail, au désir d’enfant, à la liberté, à l’époque.

La maison Les Avrils nous en offre les premières pages en avant-première :

Mathilde Henzelin est née à Johannesburg en 1991 et a grandi à Genève avant de s’établir à Montreuil.

Après des études d’Histoire de l’art et de muséologie, elle se tourne vers le scénario et écrit aujourd’hui pour la télévision et le cinéma. La Saison des bêtises est son premier roman.

Par Clotilde Martin

