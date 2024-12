Danse, danse, danse, d’Haruki Murakami : la musique de la vie

L’enfer capitaliste

En parallèle, on suit au long du livre une longue libération labyrinthique en direction du réel — celle du narrateur-héros — et une descente en enfer — celle d’un acteur parfait, Gotanda. Liés depuis leur adolescence, ces deux personnages existent en osmose, au-delà de l’altérité radicale qu’ils constituent l’un pour l’autre et des voies opposées qu’ils suggèrent.

Pris dans un monde matérialiste qui les oppresse, bloque leurs rêves, ils survivent comme ils peuvent, palpent leur vie en quête d’un sens, d’une morale qui leur échappent spectralement. Chacun à sa façon, ils subissent un système qui « a incroyablement raffiné et resserré ses filets, grâce à l’arrivée d’énormes ordinateurs centralisant les informations », saisit le narrateur via l’article d’un journaliste qui éclaire l’origine de l’hôtel qui supplante celui où il logea dans La Course au mouton sauvage, aussi luxueux que le premier était miteux, mais désirable.

« Désormais, tout est pris dans les mailles de ce filet. Le concept de capital parcellisé à rendement intensif a atteint son apogée. C’est devenu quasiment une croyance religieuse. Les gens rendent un culte au dynamisme contenu dans le capital. Ils rendent un culte à la mythologie du capital. Ils rendent un culte au prix du terrain à Tokyo, et à ce que symbolise une Porsche rutilante. Tout ça parce qu’il ne reste plus aucun mythe dans le monde moderne » saisit encore le narrateur, qui souhaite comprendre l’espace où il évolue malgré lui.

Désormais privés de boussoles, de fables alternatives pour se repérer, les êtres humains voient leur existence s’égarer, se perdre dans le capital. Pensant le gagner par l’argent, leur salut s’éloigne d’eux, qui s’atteint par une vie sensible aux élans du cœur.

Effectivement, dans unmonde d’abstraction compétitive, l’adéquation de ses jours à ses sentiments préserve et permet d’avancer tant bien que mal, de développer une résilience patiente et féconde (voie du narrateur), quand à l’inverse l’aliénation, la confiscation de soi-même par l’économie tue, sème la mort, fatalement (voie de Gotanda).

La métaphore de la danse

Autrement dit, à rebours du rationalisme des sociétés ultralibérales, écoutons le rythme de l’amour, ses mélodies charnelles, affectives — autant dire notre désir. Sous-tendant notre vie, ce n’est qu’à compter de lui que nous pouvons danser sur la corde incertaine de la réalité sans nous perdre, comme conseille de le faire l’homme-mouton au héros, dès le quart du livre :

« Danse ! Continue à danser. Ne te demande pas pourquoi. Il ne faut pas penser à la signification des choses. Il n’y en a aucune au départ. Si on commence à y réfléchir, les jambes s’arrêtent. Et si tes jambes s’arrêtent de danser, moi je ne pourrai plus rien faire pour toi. Tous tes liens disparaîtront. Pour toujours. Et tu ne pourras plus vivre que dans ce monde-ci, de ce côté. Tu seras aspiré par le monde d’ici. C’est pour ça qu’il ne faut pas t’arrêter. Même si tout te paraît stupide, insensé, ne t’en soucie pas. Tu dois continuer à danser en marquant les pas. Et dénouer peu à peu toutes ces choses durcies en toi, un tout petit peu au début. »

Justes et profonds, magiques, ces mots résonnent tel un existentialisme esthétique qui rejoint Nietzsche, lequel conçoit la danse comme une image de la liberté humaine et de la raison corporelle qui y mène. Par-delà les valeurs du pouvoir et leur non-sens possible, il faut être à l’écoute de nos pulsions de vie, seules à même d’accoucher de nous-mêmes. L’existence est mouvements, devenir, dont le sens ne peut apparaître qu’en suivant les figures de notre désir.

« [Il] n’y a rien d’autre à faire que danser […]. Et danser du mieux qu’on peut. Au point que tout le monde t’admire. […] Danser tant que la musique durera », assure ainsi l’homme-mouton, transformant le monde en « Dancefloor mundi » où chacun danse sa vie en beauté, vibre dans son corps au contact de celui des autres, librement.

