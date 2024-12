Première sélection du Prix Fragonard de littérature étragère 2025

La gagnante recevra une somme de 5000 €, tandis que la traductrice bénéficiera de 2000 €. De plus, la Maison Fragonard offre à Cécile Pin une résidence d'écriture de huit jours à Arles, dans la maison d'hôtes du parfumeur.

Première sélection :

Abi Daré, La Fille qui ne voulait pas se taire, HarperCollins France, traduit par Laura Derajinski

Amira Ghenim, Le désastre de la maison des notables, Philippe Rey, traduit par Souad Labbize

Nino Haratischwili, La lumière vacillante, Gallimard, traduit par Barbara Fontaine

Rachel Kushner, Le lac de la création, Éditions Stock, traduit par Philippe et Emmanuelle Aronson

Ayana Mathis, Les égarés, Éditions Gallmeister, traduit par François Happe

Greta Olivio, La couleur noire n'existe pas, Éditions Phebus, traduit par Romane Lafore

Etaf Rum, Mauvais oeil, Éditions de l'Observatoire, traduit par

Eleanor Shearer, La liberté est une île lointaine, Éditions Charleston, traduit par Carine Chichereau

Safiya Sinclair, Dire Babylone, Éditions Buchet Chastel, traduit par Johan-Frédérik Hel Guedj

Deborah Willis, Girlfriend on Mars, Éditions Rivages, traduit par Clément Baude

Le jury du Prix Fragonard de littérature étrangère est composé d'une équipe diverse et talentueuse, incluant l'écrivaine et traductrice Jakuta Alikavazovic, Élise Boghossian, fondatrice de l'ONG Elise Care, l'écrivaine, éditrice et journaliste Clara Dupont-Monod, le mannequin et actrice Liya Kebede, l'écrivaine et journaliste Olivia de Lamberterie, la réalisatrice et scénariste Maria Larrea, l'écrivain et journaliste Mathieu Palain, la libraire Danielle Cillien-Sabatier, Agnès Costa, PDG de Fragonard, Charlotte Urbain, directrice culture et communication de Fragonard, ainsi qu'Alina Gurdiel, directrice littéraire.

Cécile Pin a remporté le Prix Fragonard de la Littérature étrangère 2024, pour son premier roman, intitulé Les Âmes Errantes, traduit de l'anglais par Carine Chichereau et publié par les Éditions Stock.

Fondée en 1926, la Maison Fragonard, reconnue pour son héritage en parfumerie, célèbre aussi l'art de vivre à la française à travers ses créations.

