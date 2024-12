Philippe Collin remporte le Prix du Temps Retrouvé 2024

Juin 1940, l'armée allemande entre à Paris et impose un couvre-feu strict, à l'exception notable du grand hôtel Ritz. Là, l'élite parisienne et les occupants allemands, désireux de goûter à l'art de vivre français, se mêlent. Au cœur de cette effervescence, Frank Meier, considéré comme le meilleur barman du monde, officie derrière le bar.

Pour survivre dans ce contexte périlleux, Meier, un diplomate habile, parvient à gagner la sympathie des officiers allemands, assurant ainsi sa sécurité et celle de ses proches, dont Luciano, son apprenti, et Blanche Auzello, une figure à la fois intrigante et mystérieuse.

Au cours de ces quatre années d'occupation, les membres de la Gestapo côtoient des figures telles que Coco Chanel, la redoutable veuve Ritz, et Sacha Guitry. Tandis que certains choisissent la collaboration et d'autres la résistance, tous se débattent entre amour, trahison et lutte pour préserver leurs idéaux de civilisation. Ce que la plupart ignorent, c’est que Meier, émigré autrichien et vétéran de la guerre de 1914, cache un secret des plus dangereux : il est juif.

Philippe Collin évoque cette période tumultueuse à travers la vie de cet homme méconnu, capturant l'essence d'une France sous occupation. Producteur pour France Inter, auteur d’essais et scénariste de bandes dessinées, Collin est également célèbre pour ses podcasts sur Léon Blum, Napoléon, Simone de Beauvoir, Philippe Pétain, et les Résistantes. Le Barman du Ritz est son premier roman, récompensé par le Prix Maurice Druon 2024.

Le jury du prix Le Temps Retrouvé 2024, présidé par Douglas Kennedy et composé de Gautier Battistella, Claire Bauchart, Alessandra Fra, Bertrand Galimard Flavigny, Daniel Iagolnitzer, Nathalie Maranelli, Monique Ruffié, Philippe Vilain, et Denys Viat, avait retenu quatre œuvres pour sa deuxième sélection.

Les titres nominés étaient, outre l'ouvrage de Philippe Collin, Ce qu’on devient d’Anne-Sophie Brasme, publié chez Flammarion ; Kietu ? de François Dominique chez Mercure de France ; et Les enfants du large de Virginia Tangvald, paru chez JC Lattès.

Le jury du prix Le Temps retrouvé a subi un renouvellement complet, après la démission de la majorité de ses membres précédents, y compris l'ancien président Patrick Poivre d’Arvor, suite à des accusations d'agressions sexuelles et de viols contre ce dernier.



En 2020, Hugo Lindenberg a été le premier lauréat du prix Le Temps Retrouvé pour Un jour ce sera vide, publié par Christian Bourgois Éditeur. L'année suivante, en 2021, le prix a été attribué à Jean-François Hardy pour La Riposte, édité par Plon. En 2022, Jean Michelin a remporté le prix avec son livre Ceux qui restent, paru aux Éditions Héloïse d’Ormesson. Plus récemment, en 2023, Virginie Troussier a été honorée pour L’homme qui vivait haut, publié par les Éditions Paulsen.

Crédits photo : une partie du jury du Prix du Temps Retrouvé 2024. Prix Le Temps Retrouvé.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com