William Burroughs lance la guérilla contre les mass media

On pourra répandre de fausses nouvelles à l’aide d’enregistrements diffusés aux heures de pointe. Ou introduire dans le discours enregistré d’un politicien des bredouillements et des bruits d’idiot. En brouillant les pistes, aux sens propre et guré, l’on parviendra ainsi, non seulement à court-circuiter les réseaux d’information, mais encore à démontrer com- ment le système médiatique nous manipule. Un cours de subversion, par un maître de la contre-culture.

« On peut faire entendre des voix à n’importe qui avec des techniques de brouillage. Il n’est pas dif cile d’exposer le sujet au message brouillé dont on peut rendre intelligible n’importe quelle partie. On peut le faire par des magnétophones dans les rues ou dans des voitures, des radios et des télévisions truquées... si possible dans son propre appartement, sinon dans un bar ou un restaurant qu’il fréquente. S’il ne se parle pas déjà, il commencera bientôt. »

Les Editions Allia nous en offrent les premières pages en avant-première :

Détective à New York avant de devenir l’un des romanciers phares de la Beat Generation, William Burroughs (1914- 1997) est l’auteur, entre autres, d’une vertigineuse descente aux enfers, Le Festin nu (1959). Consommateur de stupé ants et d’alcool, il tue accidentellement sa femme en 1951 et fait un bref séjour en prison.

S’ensuit une période d’errance, durant laquelle il sombre davantage encore dans la drogue. Sur le plan littéraire, il a imaginé une esthétique du fragment à travers l’élaboration de la technique du cut-up.

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com