Dernier meurtre au bout du monde : quatre jours pour sauver l'humanité  

Et il s’agit très certainement du dernier.

Au moment même où le cœur de la victime cesse de battre, le système de sécurité – qui jusqu’alors empêchait le brouillard d’avaler l’île – s’est désactivé. Sans que personne ne sache comment y remédier. Il ne reste que 91 heures avant la fin de l’humanité. Une fois ce temps écoulé, il ne restera… plus rien.

Mais reprenons depuis le début.

Dans cette petite communauté où la vie semble idyllique lorsqu’on la découvre, tout n’est pas si rose qu’il n’y paraît. Certes, tout ce petit monde a l’air de vivre en harmonie : tout est organisé avec soin, pour que chaque personne participe à sa manière au bon fonctionnement de l’ensemble. Chaque personne, aussi, a le plaisir de faire un métier utile pour les autres.

« Cent vingt-deux personnes vivent dans la caserne, et la plupart se trouvent dans cette cour : ils jouent, font de la musique, écrivent des poèmes ou répètent des spectacles sur la scène. Quelques-uns s’affairent dans la cuisine, essayant de mettre au point de nouvelles recettes. »

Parmi cette communauté, il existe des Anciens dont l’âge est bien supérieur à celui des habitants : Niema, Thea et Hephaestus ont connu le monde avant le grand drame qui les a retenus sur l’île. Enfin, pour guider les habitants, Abi, conscience collective discrète et pourtant omnisciente, répond aux questions et aide à maintenir chaque personne à sa place. Parmi les habitants, les chapitres suivent Emory, une femme qui n’a jamais réellement trouvé sa place au sein de cette société ; sa fille Clara, devenue apprentie malgré les réticences de sa mère ; et Seth, père d’Emory, bougon et qui n’aime pas poser autant de questions que sa fille.

Sur fond d’histoire post-apocalyptique, Stuart Turton nous offre un « whodunit » avec une dose conséquente de science-fiction. Et ça marche très bien.

Dernier meurtre au bout du monde est un récit ambitieux, qui se lit avec l’envie de tourner les pages à toute vitesse pour enfin comprendre toutes les complexités et les secrets de cet univers. Car au-delà du crime commis et de sa résolution, c’est toute l’histoire de l’île, de ce brouillard destructeur, de ces habitants… que l’on découvre à mesure que les chapitres défilent. Face à ce challenge littéraire, l’auteur s’éloigne des schémas narratifs habituels et surprend, à chaque tournant – et c’est un vrai délice.

Traduction assurée par Cindy Colin-Kapen, un grand bravo pour ce travail aussi précis que généreux.

Par Valentine Costantini

