La sélection du Prix franceinfo de la BD d’actualité et de reportage 2025

Présidé par Philippe Marty, secrétaire Général de franceinfo, le jury compte 9 journalistes de la rédaction choisis pour leur regard de professionnels de l’information sur le travail d’auteurs de bandes dessinées intéressés par l’actualité.

C’est ainsi que Rémi Bostsarron (rédacteur en chef de la matinale week-end), Sarah Calamand (journaliste, présentatrice du podcast « Ça dit quoi ? »), Guillaume Farriol (journaliste au service Sciences, Santé, Environnement), William Gay Costa (journaliste, présentateur des journaux de la matinale), Julie Joffres (rédactrice en chef adjointe), Clara Lecocq Réale (journaliste au service des Sports), Sarah Lemoine (journaliste, chroniqueuse de « C’est mon boulot »), Jean-Christophe Ogier (spécialiste bande dessinée) participent à l’élection des titres lauréats.

Les Guerres de Lucas, dernier lauréat en date

Avec, à son palmarès, des auteurs tels que Joe Sacco, Étienne Davodeau, Soren Seelow, Kévin Jackson et Nicolas Otéro, et le duo Laurent Hopman et Renaud Roche en 2024 grâce à leur BD Les Guerres de Lucas (Deman), la question est posée : quel talent leur succédera pour la 31e édition du Prix franceinfo de la BD d’actualité et de reportage ?

Réponse à la mi-janvier sur la station franceinfo et franceinfo.fr. En attendant, voici la sélection du jury, dominée par deux maisons : Futuropolis et Les Arènes, ayant chacune trois œuvres nommées.

Les titres en compétition :

Amour, sexe et terre promise, de Salomé Parent-Rachdi et Zac Deloupy (Les Arènes)

Bobigny 1972, de Marie Bardiaux-Vaïente et Carole Maurel (Glénat)

Champs de bataille, d’Inès Léraud et Pierre Van Hove (Delcourt/La Revue Dessinée)

L’Escamoteur, de Sébastien Goethals et Philippe Collin (Futuropolis)

Ginseng Roots, de Craig Thompson (Casterman)

L’Homme qui en a trop vu, d’Ali Arkady, Simon Rochepeau, Isaac Wens (Futuropolis)

Nous vivrons, de Joann Sfar (les Arènes)

Racines, de Lou Lubie (Delcourt)

La Révolution emoji, de David Groison et Paul Rey (Bayard Graphic)

Souffler sur le feu, de Joe Sacco (Futuropolis)

Wagner, de Thierry Chavant, Mathieu Olivier, Benjamin Roger (Les Arènes)

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com