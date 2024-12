Le Prix des libraires du Québec recrute deux nouveaux ambassadeurs

Libraire depuis 10 ans, Audrey Martel est reconnue pour son engagement envers la communauté littéraire, sa participation active dans la promotion de la littérature et sa capacité à dénicher des œuvres captivantes.

« Quand on m'a demandé d'être ambassadrice du Prix des libraires du Québec en compagnie de Philippe, j'ai bien sûr été honorée. Mais j'ai surtout été très heureuse que l'on ramène les libraires au cœur du Prix. Par mon implication, j'espère mettre de l'avant l'importance du libraire et la variété de nos profils; non il n'y a pas qu'un seul modèle de libraire », explique-t-elle.

Et d'ajouter : « Nous sommes multiples et nos sélections littéraires en témoignent. J'espère par le fait même fédérer les libraires de partout au Québec et tous les acteurs de la chaîne du livre autour de cette prestigieuse célébration de la littérature qu'est le Prix des libraires du Québec. »

Philippe Fortin, quant à lui, conjugue son amour des livres depuis 15 ans avec son rôle de professeur de littérature, inspirant autant lectrices et lecteurs que ses étudiants.

« Être ambassadeur pour le Prix des libraires du Québec est un privilège, car ce prix incarne le prestige et l’excellence de notre littérature. Il met en lumière le rôle unique des libraires, ces défricheurs passionnés qui, par leur flair et leur sensibilité, révèlent des œuvres fortes et audacieuses. Participer à cette célébration, c’est honorer leur regard éclairé et leur contribution essentielle à la découverte de voix qui marquent notre époque. »

Le 13 février 2025 seront communiqués les finalistes du Prix, volet adulte 2025 avec le début du vote des libraires avec le 24 la cérémonie pour le volet jeunesse. Le gala se déroulera en mai.

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com