Festivals, salons : des coupes budgétaires comme “une mise à mort

Depuis 25 ans, l’association Lire et faire lire promeut le goût des livres et des mots auprès des jeunes, grâce à des séances de lecture à voix haute animées par des bénévoles de plus de 50 ans. Ces rencontres intergénérationnelles sont riches en sens et en apprentissage. À l'occasion de cet anniversaire, nous avons sollicité six bénévoles. Maryse Lafon, ancienne professeur, a accepté de répondre à nos questions.