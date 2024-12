Nikki Giovanni, figure de la poésie américaine, est morte

Née Yolande Cornelia Giovanni Jr., le 7 juin 1943 à Knoxville, dans l'État du Tennessee, Nikki Giovanni tire son nom du sobriquet affectueux que lui donnait sa sœur Gary. Quelques années plus tard, sa famille déménage à Cincinnati, dans l'Ohio, mais la jeune fille profite des étés chez ses grands-parents, à Knoxville, dont elle soulignait l'influence sur ses études et son parcours littéraire.

Grâce à une bourse d'études, elle entre au sein de la fameuse Fisk University, à Nashville, dans le Tennessee : sans tarder, elle coordonne la publication d'un journal étudiant, met en place une section locale du Student Nonviolent Coordinating Committee, qui lutte pour les droits civiques des Afro-Américains et s'intéresse aux questions de sexisme et d'inégalités de genre au sein du mouvement d'émancipation.

Diplômée, elle complète son cursus universitaire en étudiant la poésie et le travail social, et s'essaye à l'écriture à la mort de sa grand-mère Louvenia Watson. Au sein de la Fisk University, elle avait fréquenté plusieurs camarades intéressés par l'expression poétique et littéraire, dont Amiri Baraka (aka Everett LeRoi Jones) et Dudley Randal, et ainsi rejoint les rangs du Black Arts Movement, qui défendent une esthétique spécifiquement afro-américaine, souvent engagée dans la lutte pour les droits civiques.

En 1968, elle publie deux premiers recueils, Black Feeling, Black Talk et Black Judgement, avant de donner naissance, l'année suivante, à son fils Thomas Watson Giovanni, qu'elle élève seule.

Au cours des années 1960 et 1970, en tant qu'Afro-Américaine engagée, Giovanni reste sous la surveillance du FBI, très attentif au développement du mouvement des droits civiques. Elle racontait qu'elle invitait parfois les agents en poste à venir boire le café chez elle, « parce que je savais qu'ils voulaient inspecter les lieux », rappelle The Guardian.

Enseignante et modèle

Dès 1969, Nikki Giovanni intervient en tant qu'enseignante au sein de la Rutgers University, dans le New Jersey, ouvrant une véritable vocation. « L'une des premières choses que j'apprenais à mes élèves, quand j'enseignais », se souvenait-elle en 2022, « c'est que si l'on souhaite écrire de la poésie, il faut prendre conscience que personne ne se rappellera de vous après votre mort. On ne fait pas de l'art pour être connu. On fait de l'art pour l'art. »

En 1970, elle devient une figure un peu plus publique, notamment au sein de la communauté afro-américaine, en apparaissant dans l'émission télévisée Soul!, dans laquelle elle effectuait des entretiens. Elle croise ainsi James Baldwin, Harry Belafonte, Gladys Knight ou Muhammad Ali, à l'occasion d'échanges devenus cultes.

En 1987, elle devient enseignante au sein de l'Institut polytechnique et université d'État de Virginie (Virginia Tech), où elle enseigne les lettres. En 2007, un de ses anciens élèves organisera une fusillade au sein de l'établissement, tuant 32 personnes avant de se donner la mort. Deux ans plus tôt, Giovanni avait alerté la direction sur son comportement, sans succès. « Tuer relève d'un manque de créativité. D'un manque d'imagination. C'est un manque de compréhension de qui nous sommes, et de notre place dans le monde. La vie est une belle et intéressante idée », soulignait-elle auprès de NPR à propos de ce tragique événement.

Nikki Giovanni a publié une vingtaine de recueils de poésie, mais aussi une quinzaine d'ouvrages destinés à la jeunesse ainsi que des albums dans lesquels elle déclame ses textes sur divers accompagnements musicaux. Son œuvre a été largement acclamée outre-Atlantique, mais n'est pas traduite en français.

Elle laisse derrière elle son fils, Thomas, sa petite-fille ainsi que son épouse, Virginia Fowler, elle-même professeure d'anglais au sein de Virginia Tech.

Photographie : Nikki Giovanni aux côtés du gouverneur du Maryland, Wes Moore, le 1er novembre 2024 (Maryland GovPics, CC BY 2.0)





Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com