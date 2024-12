Jean-Luc Maxence, poète et éditeur engagé, s'est éteint

Né le 3 juin 1946 à Paris, Jean-Luc Maxence, de son vrai nom Jean-Luc Godme, a vu son enfance marquée par des blessures profondes : la perte prématurée de son père et les violences qu’il a subies dans son cercle familial.

De ces tragédies personnelles, il a fait la matière première de sa poésie, qu’il considérait comme une arme de révolte et un vecteur de vérité. Son premier recueil, Le Ciel en cage (1969), salué par Pierre Seghers et Louis Aragon, marque le début d’une longue carrière littéraire placée sous le signe de l’introspection et de l’engagement.

Rebelle dans l’âme, Jean-Luc Maxence dénonçait les travers de son époque tout en poursuivant une quête spirituelle. Lecteur assidu de Carl Gustav Jung, il puisait dans ces influences pour construire une pensée à la fois mystique et profondément ancrée dans les réalités humaines.

Éditeur et protecteur des poètes

En 1977, il fonde les éditions Le Nouvel Athanor, dédiées à la poésie et à la littérature exigeante. Accompagné de son épouse Danny-Marc, il dirige également la revue Les Cahiers du Sens, véritable lieu de rencontres pour les poètes contemporains, où il publie pendant plus de 25 ans des auteurs souvent en marge des circuits traditionnels. À travers son travail d’éditeur, Jean-Luc Maxence a contribué à faire émerger de nouvelles voix poétiques et à redonner leur place à des talents oubliés.

À LIRE – Les lecteurs préfèrent la poésie des Intelligences artificielles

Mais son action allait bien au-delà de l’édition. Il voyait la poésie comme une force capable de changer les consciences, une énergie destinée à bousculer les conventions : « La poésie, disait-il, doit ouvrir toutes les questions métaphysiques et exiger une amélioration générale des conditions de vie de l’humanité. »

Un engagement social et spirituel

Outre son rôle de poète et d’éditeur, Jean-Luc Maxence s’est investi dans des causes sociales. Pendant plus de deux décennies, il dirige le centre Didro, une association nationale de prévention des toxicomanies. Là, il développe une approche mêlant humanisme et psychanalyse, inspirée par les théories de Jung. Cette expérience, où il côtoie la souffrance et la résilience, nourrit profondément son œuvre.

À travers ses nombreux essais, Jean-Luc Maxence explore les liens entre poésie, spiritualité et inconscient. Des ouvrages comme La Loge et le Divan ou Soleils au poing (Castor Astral) témoignent de son désir de dépasser les frontières entre l’art, la psychanalyse et la quête intérieure.

Un héritage littéraire et humain

Jean-Luc Maxence était un homme d’idées, mais aussi d’émotions, toujours prêt à provoquer et à débattre. Il n’hésitait pas à dénoncer les conformismes et à se positionner comme un passeur de lumière dans un monde qu’il jugeait trop souvent aveuglé par l’obscurantisme.

Avec son décès, le monde des lettres perd un passeur infatigable, un poète incandescent et un homme de convictions. Jean-Luc Maxence restera dans les mémoires comme celui qui, à travers ses mots, a toujours cherché à « ré-enchanter le monde à la hauteur pascalienne du vertige. »

Crédits image : Marché de la Poésie

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com