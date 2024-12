7 coups de cœur de libraires à offrir pour Noël

Un endroit chaleureux, convivial, et même familial : la librairie La Nouvelle d’Asnières-sur-Seine, deuxième librairie des Hauts-de-Seine, ouvre ses portes au père Noël et lui propose de l’aider à remplir sa hotte de cadeaux.

Une promesse que le commerce tient depuis 88 ans maintenant, même si, à l’époque, la librairie se trouvait rue Maurice-Bokanowski, et qu’elle a depuis déménagé Rue Charles de Gaulle, à deux pas de son ancienne adresse.

Reprise en 2009 par Hélène Bredin et son associé Laurent Bojgienman, ce dernier est aujourd’hui l’unique gérant de La Nouvelle. Là bas, les lecteurs sont nombreux à arpenter les rayons débordant de livres, en quête d’un ouvrage à glisser sous le sapin.

Et, pour l’occasion, ActuaLitté a demandé conseil à l’équipe de 10 libraires en charge des rayons jeunesse, littérature générale, beaux-livres, sciences humaines, manga et BD pour vous guider dans vos choix.

Beaux-livres

Pour débuter cette sélection, Louise Amalia, responsable du rayon beaux-livres, vous invite à découvrir un ouvrage « destiné à tous » : Vinyles de légende (éditions EPA) de Thierry Jousse, critique de cinéma et réalisateur français, avec une préface signée par l’artiste éclectique Philippe Katerine.

Cette publication, proposée au prix de 45 euros, retrace « les vinyles qui ont marqué l’histoire de la musique ». Un cadeau idéal pour toutes les générations, « alors que les vinyles reviennent en force et que le tarif reste attractif pour un tel objet ».

Louise et "Vinyles de légende", de Thierry Jousse, préfacé par Philippe Katerine (EPA éditions)

Bande dessinée

Pour les fans du 9e art, Pierre-Édouard Juin, qui s’occupe principalement de la BD et des sciences humaines, vous propose Les météores — Histoires de ceux qui ne font que passer, de Jean-Christophe Deveney et Tommy Redolfi (Delcourt).

Une météorite se dirige vers la Terre. Pourtant, pas question de héros qui sauvent l’humanité. Plutôt de vies de travers entremêlées. Floyd traverse la vie avec son grand et gros corps, ses habitudes et ses « blancs ». Et puis, il y a Gary, Casey, Charlie ou Hollie, entraînés dans son sillage... Autant de personnages qui révèlent leurs forces et leurs vulnérabilités face à l’imminence de la fin. – Résumé de l’éditeur de Les météores

Image de "Les météores", de Jean-Christophe Deveney et Tommy Redolfi (Delcourt)

« Cette histoire s’adresse à tout le monde et dégage une ambiance empreinte de mélancolie », confie-t-il. Il ajoute : « On y découvre une galerie de personnages variés et profondément émouvants. C’est un récit de destins croisés, marqué par une belle solidarité. Sans oublier le format unique de la BD et les dessins au fusain, véritablement exceptionnels. »

Pierre-Édouard Juin et "Les météores", de Jean-Christophe Deveney et Tommy Redolfi (Delcourt)

Sciences humaines

Et pour les lecteurs de sciences humaines, Pierre-Édouard Juin conseille La démographie de l’extrême - Quand la fiction anticipe l’avenir des sociétés, un essai signé Jacques Véron et Jean-Marc Rohrbasser (La Découverte). Un ouvrage qu’il estime être « accessible au grand public ».

Soleil vert : New York confrontée à la surpopulation. La Servante écarlate : la dégradation de l’environnement réduisant dramatiquement la fertilité des femmes. Eternity Express : une solution pour le moins radicale pour gérer le vieillissement démographique. Trois récits parmi d’autres dont la population est en quelque sorte l’héroïne. Nombre d’œuvres littéraires, bien au-delà de la science-fiction, ont abordé des questions démographiques telles que la croissance de la population mondiale, l’urbanisation, la dénatalité, le vieillissement, les migrations... en poussant leurs évolutions à l’extrême pour en imaginer de redoutables conséquences. Les mondes dystopiques et les « enfers démographiques » que leurs auteurs projettent sont-ils dénués de réalisme ? – Résumé de l’éditeur de La démographie de l’extrême

« Ce livre crée un lien entre la science-fiction, y compris la dystopie, et les enjeux du monde actuel », explique le libraire avec enthousiasme. « Il propose de nombreuses idées de lecture, analysées avec précision, tout en offrant une vision anticipée et pertinente de notre société à court terme. »

Pierre-Édouard Juin et "La démographie de l'extrême", de Jacques Véron et Jean-Marc Rohrbasser (La Découverte)

Littérature générale

À la recherche d’un bon roman de littérature générale à glisser sous le sapin ? Claire, responsable du rayon, recommande Terres Promises de Bénédicte Dupré la Tour (éditions du Panseur). « Ce premier roman, remarqué par les libraires, est publié par une maison indépendante qui prend le parti de limiter ses publications pour garantir leur qualité », souligne-t-elle.

« Je le conseille entre deux lectures plus légères, car c’est un très beau roman, mais assez intense », poursuit Claire. À juste titre, puisqu’il aborde « avec force la conquête du corps des femmes, à travers huit personnages qui livrent des récits parfois durs, mais profondément marquants ».

Dans ce roman choral passionnant, entendez la voix des oubliés : la prostituée qui attend l’heure de se faire justice ; l’indigène qui s’émancipe de son clan ; l’orpailleur fou défendant sa concession. Parmi les colons et les exilés, vous croiserez sans doute la route du déserteur. Et après avoir parcouru les étendues sauvages, le bonimenteur vous apportera votre consolation contre quelques pièces. Tour à tour, leurs histoires se croisent et s’enchâssent pour constituer une mosaïque époustouflante où se déploient les passions et la violence par lesquelles une nation naît dans le sang d’une autre. – Résumé de l’éditeur de Terres Promises

Claire et "Terres Promises", de Bénédicte Dupré la Tour (les éditions du Panseur)

Manga

Deuxième plus grand consommateur de mangas au monde, après le Japon, la France fait du genre une valeur sûre pour les cadeaux de fin d’année. Pour Lassana, un incontournable à glisser sous le sapin est le coffret de 5 volumes de Sakamoto Days, de Yuto Suzuki (traduit par Karine Rupp-Stanko, Glénat), proposé au prix de 35 euros.

Taro Sakamoto est un assassin légendaire, le meilleur d’entre tous, craint par tous les gangsters, adulé par ses pairs. Mais un beau jour... il tombe amoureux ! S’ensuivent retraite, mariage, paternité... et prise de poids. Sakamoto est aujourd’hui patron d’une petite épicerie de quartier et coule des jours heureux avec sa famille. Mais lorsque son passé le rattrape sous les traits de Shin, un jeune assassin télépathe, l’ancien assassin reprend du service... et malgré son apparence, il est toujours aussi charismatique lorsqu’il passe à l’action ! – Résumé de l’éditeur de Sakamoto Days

« L’auteur parvient toujours à nous surprendre », pointe Lassana. « Je le conseille à partir de 12 ans, il y a un humour décalé et un peu fou qui fait qu’on attend chaque tome avec impatience ».

Lassana et "Sakamoto Days", de Yuto Suzuki (trad. Karine Rupp-Stanko, Glénat)

Young Adult

Pour cette recommandation, Louise Amalia met à l’honneur une saga publiée par Rivka : Le Lys de feu de Jacquelyn Benson (traduit par Bérengère Amadie et Liliane-Fleur C.). « Cette maison d’édition indépendante n’a pas de diffuseur, mais nous avons la chance de proposer ses ouvrages en vente directe », précise la libraire.

« Je recommande ce roman dès 15 ans. Le format relié est proposé à 18 euros, un tarif très abordable. En plus, la qualité est au rendez-vous : c’est une romance enrichie d’une touche de fantasy, le tout dans un cadre historique. L’histoire est complète et évite les clichés souvent associés au genre », ajoute-t-elle.

Depuis toujours, Lily est assaillie de funestes prémonitions, qu’elle tente, en vain, d’empêcher de se réaliser. Mais pour sauver la vie de son amie, elle n’a pas d’autre choix que de révéler ses plus sombres secrets à un homme qui ne lui inspire pourtant aucune confiance : lord Strangford, baron solitaire hanté par ses propres pouvoirs extraordinaires. Des galeries rutilantes de St James aux quartiers malfamés de Southwark, Lily et Strangford devront plonger au cœur d’un sinistre complot, affrontant passé et futur dans un combat contre le destin. – Résumé de l’éditeur de Le lys de feu

Louise et "Le lys de feu", de Jacquelyn Benson (trad. Bérengère Amadie et Liliane-Fleur C., Rivka)

Jeunesse

Et pour les plus jeunes lecteurs, Marine, qui s’occupe du rayon en question, mise sur Les follets, de Camille Romanetto (Little Urban). « C’est une histoire illustrée qu’on peut lire comme un premier roman », développe-t-elle. Ce livre vise un double objectif : séduire les lecteurs en herbe tout en offrant aux parents l’occasion de partager un moment de lecture complice avec leurs enfants.

Madenn est une enfant malicieuse, mais pas prêteuse. Alors, quand au beau milieu de la nuit un petit être de la forêt vient fouiller dans sa boîte à trésors, elle fulmine ! Emmitouflée dans sa couverture, la petite fille part sur ses traces, loin d’imaginer qu’elle s’apprête à faire la plus merveilleuse des rencontres... Une magnifique histoire découpée en quatorze chapitres, superbement illustrée, dans la grande tradition des contes classiques. – Résumé de l’éditeur de Les Follets

« La structure en chapitres est idéale pour maintenir l’attention des jeunes lecteurs », souligne la libraire. Elle ajoute : « Le récit entretient un lien fort avec la nature et dégage une ambiance vintage qui évoque la tradition des contes russes, ce qui le rend vraiment original. »

Ce qui l’enthousiasme particulièrement, cependant, c’est le soin apporté aux détails : « Les phrases sont manuscrites, et l’édition est tout simplement magnifique », conclut-elle.

Marine et "Les follets", de Camille Romanetto (Little Urban)

