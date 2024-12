Interstella 5555, quand la French Touch rencontrait un maître du manga

Plus de vingt ans après sa réalisation, un film culte de la French Touch et de l'animation fait son grand retour en salles. Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem met en scène un groupe de musiciens à la peau bleue, dont les chansons ressemblent furieusement à l'album Discovery de Daft Punk...

Kidnappés, les membres sont transformés en humains à l'aide d'une étrange machine et bientôt exploités pour leur talent... Le scénario de l'ensemble, très inspiré des sagas de science-fiction tant françaises que japonaises, était cosigné par Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo (les Daft Punk eux-mêmes), ainsi que Cédric Hervet.

Totalement sans dialogue, le film laisse une large place à la musique du duo, et constitue un autre tour de force de Leiji Matsumoto, le créateur d'Albator et de Yamato, décédé en 2023.

Par Antoine Oury

