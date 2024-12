Des cours pour “muscler son système immunitaire intellectuel”, avec Gerald Bronner 

Professeur de sociologie à Paris-Diderot, Gerald Bronner s’ouvrait la semaine passée d’un projet de cours, ouverts à tous et gratuits d’accès, dispensés à La Sorbonne. « À l’heure des infox, théories du complot, populismes de toute nature… et étant donné les conditions politiques actuelles nationales et internationales (je n’ai pas besoin d’épiloguer sur les USA notamment), il me paraît plus nécessaire que jamais de prendre cette initiative », écrivait-il sur Linkedin.

Quatre rendez-vous, chaque mois, à compter du mardi 4 février prévus dans l’amphithéâtre Richelieu de La Sorbonne. Une implication qu’il revendiquait comme bénévole avec pour unique contrepartie de la propager autour d’eux — le matériel pédagogique sera fourni. L’idée est portée par « un effet de ruissellement positif ».

Problème : il y a 600 places à remplir. À ce titre, un lien accompagnait la proposition, pour procéder à des inscriptions préalables. D’ici au 4 février, on ne s’y prenait pas forcément trop tôt pour remplir la salle. Car ce message du 6 décembre visait autant à éprouver l’intérêt qu’à évaluer son attractivité : une bouteille à la mer, qui aura généré quelque 1640 réponses, plus de 4700 partages et 13.400 réactions complémentaires.

Deux heures plus tard, les 2400 places disponibles, pour les quatre séances de ces séminaires étaient remplies : même plus un strapontin pour écouter les propos. Une offre généreuse victime de son succès, autant que de la notoriété de l’auteur – rappelons, pour qui le découvrirait, sa collaboration avec le dessinateur Krassinsky, dans la BD Crédulité et rumeurs, Faire face aux théories du complot et aux fake news (Le Lombard).

Devant cet engouement, et tout en respectant les problématiques de géométrie euclidienne, l’enseignant réfléchit à des solutions de captations et retransmissions, d’une part — de quoi s’affranchir définitivement de toute question d’espace. Et dans le même temps, envisagera avec La Sorbonne de bénéficier du grand amphithéâtre, contenant 300 places de plus, pour contenter plus de monde.

Nous en donnerons des nouvelles prochainement…

Crédits photo : analogicus CC 0

Par Victor De Sepausy

Contact : vds@actualitte.com