La Tour de Babel, Prix du livre de la Transparence et de l’Éthique 2024

Un prix qui souhaite distinguer « les ouvrages de documentation et de sensibilisation du grand public à la réalité de la corruption et à l’urgence démocratique de la combattre par la transparence de la vie publique ». Voilà toute l’ambition de cette récompense, décernée annuellement depuis 2022 à l’occasion de la journée internationale de la lutte contre la corruption.

Ouvert à l’ensemble des formats — essais, romans, enquêtes, et bandes dessinées — c’est ce dernier qui a remporté les faveurs du jury. C’est ainsi que le dessinateur Kokopello prend la relève de Nicolas Legendre, lauréat du prix 2023 pour son œuvre Silence dans les champs (Arthaud, 2023), qui avait par la suite obtenu le Prix Albert Londres du livre 2023.

Un regard graphique sur les coulisses de l’UE

Loin de l’agro-industrie bretonne, mais toujours aussi politique, le nouveau lauréat Kokopello a été honoré pour son travail de reportage au cœur de l’Union européenne. De fait, dans La Tour de Babel (Dargaud/Seuil, 2024), le dessinateur se met en scène dans 8 des 28 pays membres de l’UE, et se fait les yeux et les oreilles des lecteurs curieux d’en savoir plus sur le fonctionnement de cette union. Le jury a salué « une enquête magistrale sur les arcanes des institutions européennes ».

Après avoir infiltré l’Assemblée nationale (Palais-Bourbon), Kokopello raconte le grand bazar européen. Accompagné de son chien, Zola, le bd reporter a parcouru huit pays de l’UE et s’est perdu dans les nombreux couloirs de ses institutions. Commencé à la veille de la guerre en Ukraine, ce reportage drôle et instructif dresse un état des lieux des grands défis qui nous concernent tous : changement climatique, crise de l’énergie et crise agricole, menace d’ingérences étrangères et défi migratoire... – Résumé de l’éditeur de La Tour de Babel

Crédits image : G.Garitan, CC BY-SA 4.0

Par Louella Boulland

