Marie Vrinat, Prix Mallarmé étranger de la traduction 2024

Le Prix Mallarmé étranger de la traduction, lancé en 2022, se propose de valoriser autant le travail des traductrices et des traducteurs qui œuvrent pour ouvrir de nouvelles perspectives littéraires que la poésie étrangère traduite en français.

Marie Vrinat, née en 1960, ancienne élève de l'EbIS de Sèvres et agrégée de Lettres classiques, docteur honoris causa de l'université de Sofia, est professeure des universités en langue et littérature bulgares et en théorie de la traduction littéraire à l'INALCO, responsable du master de traduction littéraire de l'INALCO.

Elle est l'auteurs de manuels de bulgare, ainsi que de nombreux articles et ouvrages sur l'histoire de la littérature bulgare, l'histoire M la traduction en Bulgarie et la pensée de la traduction littéraire. Marie Vrinat a traduit en français une cinquantaine de livres d'auteurs bulgares, classiques et contemporains, de prose et de poésie, d'Ivan Vazov à Guéorgui Gospodinov, et a reçu des prix et des distinctions pour son activité de traduction et de rayonnement de la culture bulgare en France.

Guéorgui Gospodinov Guéorgui Gospodinov, en 1968, est poète, prosateur, dramat.ge et chercheur en littératie. Il est l’un des écrivains bulgares les plus lus et traduits dans le monde : ses livres sont publiés en une trentaine de langues.

ll est l’auteur de cinq recueils de poèmes, parmi lesquels on pourrait notamment citer Lapidarium (1992), Lettres à Gaustine (2003) et Là où nous ne sommes pas (2016), le recueil dont la version françaim est récompensée par le Prix Mallarmé étranger de la traduction 2024.

Guéorgui Gospodinov a reçu plusieurs prix littéraires nationaux et internationaux tels que le Prix Jan Michalski 2016 pour son roman Physique de la mélancolie et l’International Booker Prize 2023 pour le roman Time Shelter (Le pays du passé, Gallimard, 2021). En français, toutes ses oeuvres sont traduites par Marie Vrinat.

