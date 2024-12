Appel à la sauvegarde du Pavillon Dionnet, “berceau de Métal Hurlant

Ce bâtiment emblématique est l’un des derniers exemples de maison bourgeoise du XIXᵉ siècle de l’ancienne Route d’Allemagne (aujourd’hui RN3). Avec sa façade en pierres de taille, ses meulières et sa clôture en fer forgé, il constitue un témoin précieux du patrimoine architectural local. La commission d’enquête publique a d’ailleurs émis une réserve exigeant une justification des déclassements patrimoniaux. Pourtant, l’avenir du Pavillon reste incertain.

Le Pavillon Dionnet est également connu comme le lieu de création du magazine Métal Hurlant, fondé en 1975 par Jean-Pierre Dionnet, Moebius, Philippe Druillet, Nikita Mandryka et Bernard Farkas. Cette revue a révolutionné la bande dessinée de science-fiction, inspirant des films et univers cultes comme Star Wars et Blade Runner. George Lucas a lui-même salué l’influence de Métal Hurlant, notamment celle de Moebius, qualifiant son travail de « beauté à l’état pur ».

L’impact de ce magazine ne se limite pas à la bande dessinée : il a marqué la culture populaire mondiale, faisant de Livry-Gargan un acteur discret mais crucial de cet héritage culturel. Laisser ce lieu disparaître serait une perte irréparable pour la mémoire collective.

Une mobilisation pour la sauvegarde

L’association Livry Participatif, engagée dans la préservation du patrimoine local, lance un appel à mobilisation. Elle exhorte les autorités locales et l’Établissement Public Territorial (EPT) à maintenir le classement du Pavillon Dionnet comme patrimoine bâti remarquable, avant d'envisager un projet de restauration pour préserver ce lieu historique.

L’association propose également de transformer le Pavillon en centre culturel ou musée, consacré à l’histoire de Livry-Gargan, au 9ᵉ art et à la bande dessinée de science-fiction. Une telle initiative pourrait valoriser son potentiel culturel et faire revivre son rôle dans la contre-culture et l’histoire mondiale.

Une pétition a été mise en ligne pour mobiliser les citoyens et attirer l’attention des décideurs sur l’urgence de cette préservation. L’initiative vise à assurer que le Pavillon Dionnet continue de témoigner de l’histoire architecturale et culturelle de Livry-Gargan, tout en honorant l’héritage unique de Métal Hurlant.

La décision finale sur le sort du Pavillon est attendue dans le cadre de l’élaboration du PLUi. L’engagement citoyen et les efforts des associations locales pourraient jouer un rôle déterminant pour garantir sa sauvegarde.

