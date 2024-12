Le palmarès complet des premiers First Print Awards

Les lauréats des First Print Awards 2024

Meilleur one-shot super-héros

The Riddler : Année Un de Paul Dano et Stevan Subic, traduit par Jérôme Wicky, publié aux éditions Urban Comics.

Meilleure série super-héros

Wonder Woman Hors-la-loi Tome 1 de Tom King et Daniel Sampere, traduit par Thomas Davier, publié aux éditions Urban Comics.

Meilleur one-shot indé

The Good Asian de Pornsak Pichetshote et Alexandre Tefenkgi, traduit par Benjamin Viette, publié aux éditions Komics Initiative.

Meilleure série indé

Kaijumax Tome 3 de Zander Cannon, traduit par Florent Degletagne et publié aux éditions Bliss.

Meilleure album jeunesse

Friday Tome 3 d’Ed Brubaker et Marcos Martin, traduit par Basile Béguerie, publié aux éditions Glénat

Prix Claude Vistel des Comics de patrimoine

Garçonnes, les autrices oubliées des années folles, de Trina Robbins, traduit par Marie-Paule Noël, publié aux éditions Bliss.

Les journalistes spécialisés Arnaud Tomasini et Olivier-Corentin Mouchon, créateurs du podcast First Print, ont réuni autour d’eux un jury composé d’Anna Cazalis (libraire chez Pulp’s Comics), Nivraë (créatrice de contenus et podcastrice), Daniel Andreyev (journaliste spécialisé) Le Commis des Comics (vidéaste) et de Frédérick Sigrist (humoriste et animateur de l’émission Blockbusters sur France Inter) ont remis ces récompenses dans les six catégories représentées.

Prix des Libraires

Au-Dedans – Will McPhail, traduit par Basile Beguerie (404 Comics)

Christopher Maloine (Comics Zone), Frank Laperche (Alfa BD), Guillaume Clavery (Comptoir du Rêve Comics), Damien Rameaux (Astro City), Simon Combaldieu (Excalibur Comics), Bruno Cosnier (Pulp’s Bordeaux) et Benoît Minville (FNAC La Défense) ont décerné ce prix.

Prix du Public

It’s Lonely at the Centre of the Earth – Zoe Thorogood, traduit par Maxime le Dain (HiComics)

600 votes de lecteurs et lectrices ont permis de distinguer ce titre.

Grand Prix First Print

The Shaolin Cowboy Tome 4 : Pour une poignée de beaufs - Geof Darrow, traduit par Lorraine Darrow (Futuropolis)

Ce Grand Prix First Print a été décerné par Arnaud Tomasini et Olivier-Corentin Mouchon, créateurs de First Print, « pour souligner l’importance mutuelle d’une œuvre et de son auteur ».

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com