Succès ou déception, le livre de Taylor Swift bat des records

Près d’un million de ventes de son livre en 10 jours. Les chiffres que génèrent la chanteuse américaine, élue personnalité de l’année par le Time Magazine, ont de quoi faire tourner les têtes. Après avoir conquis quelque 10,1 millions de spectateurs à travers le monde, et généré 250 millions $ au box-office grâce à son film Taylor Swift : The Eras Tour, l’artiste a mis un point final à sa tournée ce dimanche 8 décembre 2024 à Vancouver, au Canada.

Une entrée VIP en coulisses

Mais, pour les « Swifities » désireuses d’en savoir plus, il est désormais possible de replonger dans les moments forts de l’évènement en seulement 256 pages, grâce à la sortie de The Eras Tour Book, le livre autoédité de la chanteuse.

Moyennant 39,99 €, les fans acquièrent plus de 500 images imprimées, incluant des clichés des répétitions, des costumes, des instruments, des esquisses de décor, ou encore des réflexions personnelles écrites par Taylor Swift. L’album dévoile quelques détails sur le travail en coulisses, citant par exemple le temps nécessaire pour monter les décors, les astuces de la chanteuse pour entrer incognito dans les salles, ou le fonctionnement du dispositif robotisé sur lequel elle se déplaçait sur scène.

The Eras Tour Book, de Taylor Swift

Taylor Swift, la reine des circuits alternatifs

Pour se procurer le précieux sésame, les adeptes n’ont reculé devant rien, pas même les cinq heures de queues à l’entrée des magasins Target, unique point de vente de l’ouvrage. Car, une fois encore, Taylor Swift a contourné les circuits traditionnels en établissant un partenariat avec l’enseigne, qui a requis l’exclusivité de vente, et a également proposé pour la première fois en CD et vinyle l’album The Tortured Poets Department.

Une stratégie qui peut faire grincer les dents des commerçants, mais qui avait déjà porté ses fruits en 2023, lorsque la pop-star a cassé les codes d’Hollywood pour son film Taylor Swift : The Eras Tour, en collaborant directement avec AMC Theatres et Cinemark Theatres. Ce long-métrage est ainsi devenu le film de concert le plus rentable de l’histoire avec plus de 200 millions $ au box-office.

Un succès qui rivalise avec Barack Obama

Un pari qui s’avère à nouveau payant, puisque son livre, sorti pendant le Black Friday, a connu un lancement spectaculaire avec 814.000 ventes dès le premier week-end — Target estime avoir atteint le million d’exemplaires à ce jour.

Il s’agit du meilleur démarrage pour un livre imprimé en 2024 et du lancement le plus rapide d’un nouvel ouvrage depuis quatre ans, derrière les mémoires de Barack Obama, A Promised Land (Une terre promise en français, traduit par Pierre Demarty, Charles Recoursé et Nicolas Richard au Livre de Poche). À titre indicatif, ce dernier avait atteint les 816.000 exemplaires en une semaine en 2020, soit 2000 de plus alors qu’il était disponible dans tous les points de vente.

« The Errors Tour »

Le nombre de ventes n’a pas empêché certaines voix critiques de s’exprimer sur les réseaux sociaux, pointant du doigt de nombreux défauts qui, d’après les lecteurs, auraient pu être évités par de simples relectures.

Certains fans l’ont ironiquement rebaptisé The Errors Tour, dû à des erreurs dans les titres de chansons, des fautes d’orthographe, des images floues et même des pages imprimées à l’envers sur quelques exemplaires. D’autres imperfections ont été signalées, comme l’absence d’une date de concert à Toronto dans l’index, des croquis incorrects des costumes ou des éléments mal alignés.

L’éditeur, Taylor Swift Publications, n’a pas encore réagi à ces remarques. Target, de son côté, s’est félicité des bonnes ventes de l’ouvrage en magasin : « Nous savions que le lancement du livre Taylor Swift | The Eras Tour et de l’album serait un moment marquant pour nos clients et les fans de Taylor Swift, mais voir cette réponse record au fil de la semaine a été un vrai plaisir », a déclaré Rick Gomez, vice-président exécutif et directeur commercial de Target, auprès de The Hollywood Reporter.

