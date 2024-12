Aux États-Unis, Amazon accusé d'avoir floué les abonnés Prime

Après les élections législatives, une centaine d'organisations ont appelé à « désarmer » l'empire Bolloré, critiquant son influence financière et médiatique, et son rôle dans « la promotion de l'extrême droite ». Dans la continuité, un appel à des journées d'actions entre le 29 janvier et le 2 février 2025, a été lancé. La fronde prend visiblement de plus en plus d'ampleur...