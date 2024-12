Les Docs de La Grande Librairie : Guy de Maupassant, l’anticonformiste

L’auteur de Bel-Ami, Une Vie ou encore Le Horla s’apparente à une comète : en seulement douze ans, il a produit six romans, sept pièces de théâtre, près de trois cents nouvelles et un millier d’articles. Guy de Maupassant a exploré tous les genres littéraires, du fantastique à la comédie grivoise, en passant par le naturalisme cher à son ami Zola, avant de s’éteindre prématurément à 42 ans dans la tristement célèbre clinique du Docteur Blanche.

Fou, dit-on. Mais qu’entend-on par la folie de Maupassant ? Est-ce l’effet ravageur de la syphilis, contractée à seulement 27 ans ? Une prédisposition héréditaire ? Ou encore la rançon d’une gloire où se mêlent obsession du double, inquiétante étrangeté et intrusion de la folie dans le réel ?

Plongée dans la vie et l’œuvre d’un écrivain incandescent, chasseur dans les bocages d’Étretat, amateur de canotage sur la Seine, habitué des bordels et confident des prostituées, marqué par la noirceur et la mélancolie…

Maupassant eut pour mentor Flaubert, pour ami Zola, et côtoya Freud sur les bancs des démonstrations de Charcot à La Salpêtrière. Écrivain le plus célèbre de son temps, il fut mis à l’index pour outrage aux bonnes mœurs, scandalisa la bonne société et disséqua avec un talent inégalé les rouages de la passion, de l’ambition, de la vanité et de la folie, dans un style d’une éclatante maîtrise.

Un anticonformiste avant tout. À regarder ce 11 décembre, à 21h05, sur France 5. Avec les interventions de : Éric-Emmanuel Schmitt, écrivain ; Sylvain Tesson, écrivain ; Pierre Bayard, psychanalyste et écrivain ; Olivier Frébourg, écrivain et éditeur ; Noëlle Benhamou, maître de conférences à l’université de Picardie Jules Verne ; Martine Reid, professeure émérite à l’université de Lille.

