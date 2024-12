Assises nationales de l’édition indépendante 2025 : programme et inscriptions

Pour combler un long manque de 20 années sans étude sur l'édition indépendante, la Fédération des Éditions Indépendantes (FEDEI) et l’Agence Régionale du Livre Provence-Alpes-Côte d’Azur ont présenté lors des 1ères Assises Nationales les résultats de l’étude Situation Économique de l’Édition Indépendante, coordonnée par David Demartis.

L’objectif était de mieux définir le concept d'« indépendance » et d’identifier les problématiques spécifiques aux structures indépendantes.

Précarité de l'édition indépendante : démonstration

À l’occasion de la deuxième édition des Assises, la FEDEI entend mener une nouvelle étude composée de trois volets et qui portera sur la précarité du secteur en s’articulant selon trois grands volets. La précarité des maisons d’édition indépendantes et de ses éditeurs : examiner les conditions de vie et les moyens de subsistance.

Cette étude cherchera par exemple à répondre à ces questions : comment ces professionnels gagnent-ils leur vie ? Leur activité principale suffit-elle à assurer leur subsistance ou doivent-ils exercer un autre métier en parallèle ? Pour ceux qui parviennent à vivre de leur structure éditoriale, se consacrent-ils exclusivement à la production de livres, ou diversifient-ils leurs activités ?

Le deuxième volet aura pour objectif d’analyser la répartition de la valeur au sein des structures d’édition indépendantes. Cette analyse se penchera sur les postes de dépenses des petits et moyens éditeurs afin de comprendre comment les ressources sont allouées. Elle mettra en lumière les défis financiers spécifiques auxquels ces maisons d’édition sont confrontées et proposera des solutions pour optimiser la gestion de leurs ressources.

Le troisième volet consistera en une analyse de cas types, ou profilage, afin de mieux comprendre les différentes typologies d’éditeurs indépendants et les stratégies qu’ils mettent en place pour surmonter les défis de leur secteur. Ce volet offrira une typologie des éditeurs indépendants, en identifiant les pratiques les plus efficaces et les modèles économiques les plus viables.

Prendre part à l'étude

En confiant la réalisation de cette étude à l’agence Axiales, l’organisme s’appuie sur une expertise reconnue dans le domaine de l’édition. L’objectif principal de cette enquête est de mesurer et d’analyser l’équilibre économique du secteur, tout en identifiant les sources de rémunération des dirigeants afin de mieux comprendre les facteurs de précarité qui peuvent affecter ce métier.

Si vous êtes éditeur, privé ou associatif, indépendant d’un groupe dont le chiffre d’affaires dépasse 10 millions d’euros, et que vous soyez adhérent ou non à la FEDEI, vous êtes invité à participer à cette étude en remplissant le questionnaire proposé ici.

Ce questionnaire nécessite environ 20 minutes pour être complété. Vos réponses sont enregistrées automatiquement, vous permettant d’interrompre votre saisie à tout moment et de la reprendre ultérieurement. Une fois terminé, il est impératif de valider le questionnaire afin que vos réponses soient transmises. L'étude ouverte jusqu'au 15 décembre 2024 inclus.

Assises : pour mieux agir, travailler ensemble

Bien évidemment vous avez encore du temps pour vous y inscrire, mais... si vous souhaitez participer à ces grandes journées de réflexion, de rencontres et d'échanges, il est recommandé de s'y inscrire dès possible. De fait, cela donnera aux organisateurs une meilleure vision d'ensemble pour mieux préparer l'événement, d'un côté et aider les participants dans leurs recherches d'hébergements ou autres.

Pour consulter le programme et vous inscrire, cliquez ICI. Les tarifs d'inscriptions incluent les repas des mercredi et jeudi soirs, ainsi que ceux des jeudi et vendredi midi.

Pour toute question n'hésitez-pas à contacter l'équipe coordination sur : lesassises@fedei.fr.

