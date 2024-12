Jean-François Roseau, lauréat Prix Khôra-Institut de France de l'essai littéraire 2024

Lancé en 2019 et doté de 15 000 euros, le Prix Khôra-Institut de France de l’essai littéraire récompense tout ouvrage dans lequel l’auteur, se fondant sur une expérience personnelle de la création, interroge la littérature par les moyens de la langue littéraire.



« La Normandie que je connais se tient loin des remous de l’Atlantique. Son air est moins venteux et ses vents moins saumâtres », écrit l'auteur.

La Normandie que Jean-François Roseau évoque s’éloigne des tumultes de l’Atlantique. Son air y est plus doux, ses vents moins imprégnés de sel. C’est ainsi que débute ce portrait singulier. L’auteur y explore Barbey d’Aurevilly sous un éclairage inédit, surprenant et empreint de poésie.

Au-delà des clichés qui figent l’écrivain en dandy catholique et réfractaire au progrès, il révèle des facettes méconnues : son amour des statues, le rôle essentiel d’un libraire dans la publication de ses œuvres, ses brouillons ornés à l’intention de la postérité, ou encore son statut prisé auprès des présidents français.

Loin d’être cantonné à l’oubli des manuels scolaires, Barbey se dévoile dans ses songes, ses désillusions et ses contradictions, oscillant entre un héritage saint-simonien et une modernité qui annonce Proust et Céline, maîtres de la mémoire et de l’excès. Mais ce portrait devient aussi un prétexte à d’autres explorations : la littérature, l’art, l’amitié, la politique, la vie et la mort.

Jean-François Roseau nous invite à une errance intellectuelle, mêlant Flaubert et Simenon, les salles de ventes de l’hôtel Drouot et les rivages de la Manche. Dans ce tableau fragmenté, chaque touche ouvre la voie à une divagation tour à tour anecdotique et savante. Les Rêveries de Barbey dialoguent avec nos propres rêveries, les nourrissent et les enchantent.

L'an passé, Claude Arnaud avait été salué pour Picasso tout contre Cocteau (Grasset). Un extrait des deux ouvrages est disponible en fin d'article.

