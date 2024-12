Irvine Welsh poursuit la saga Trainspotting avec une nouvelle suite

« Je suis très, très enthousiaste à l'idée de faire vivre à nouveau ces personnages », s'est d'ores et déjà réjoui Irvine Welsh. À vrai dire, il a déjà retrouvé à plusieurs reprises les personnages de son premier roman. Porno, paru en 2002 en version originale et en 2008 en France (trad. Laura Derajinski, Au diable vauvert), mettait ainsi en scène Renton, Sick Boy, Spud et Begbie, dix ans après les événements racontés dans Trainspotting.

Skagboys, en 2012 (trad. Diniz Galhos, Au diable vauvert, 2016), s'inscrivait à l'inverse avant ce roman fondateur, et revenait sur les jeunes années de Renton et Sick Boy, décrivant notamment leur descente dans l'addiction à l'héroïne.

Finalement, L'Artiste au couteau, paru en 2016 (trad. Diniz Galhos, Au diable vauvert, 2018), se centrait sur Begbie, devenu un peintre et sculpteur renommé, installé en Californie sous l'identité de Jim Francis. Mais Édimbourg et ses vieux démons le rattrapent tout de même…

Cette fois, cette « nouvelle » suite de Trainspotting en sera vraiment une, dans le sens où Men in Love s'inscrira juste après la fin du premier roman de Welsh. D'après l'auteur, ce nouvel opus verra les personnages « devenir plus sérieux dans leur recherche de l'amour » et devenir conscients « pour la première fois, de leur propre finitude ».

Attention, des éléments décisifs de l'intrigue de Trainspotting apparaissent dans la suite de cet article...

Les prolos et l'amour

Lui-même issu d'un milieu social modeste - sa mère est femme de ménage, son père docker, puis marchand de tapis après un licenciement —, Irvine Welsh promet avec Men in Love un tableau saisissant d'une jeunesse écossaise prolétaire et populaire, qui se débat face à un puissant déterminisme social. Leurs relations amoureuses seront au centre du livre, ce qui n'est pas si fréquent, souligne Welsh.

Le récit s'ouvrira à la fin des années 1980, « au moment de la fin du mouvement punk et juste avant l'acid house, la période de jachère du thatchérisme », quand la « fin de l'histoire » avait été adoptée en tant que modèle théorique de la compréhension du monde. Autrement dit, après l'effondrement du bloc soviétique, le capitalisme sortait vainqueur, seul modèle capable d'assurer les libertés économiques et individuelles, dans l'intérêt général... La suite des événements a bien sûr tordu le bras de cette théorie.

« Nous avons opté pour un modèle néolibéral qui, pensions-nous, nous apporterait la liberté personnelle, mais il semble que nous ayons créé, par le biais d'Internet, un type d'État corporatif beaucoup plus oppressif que jamais », explique Irvine Welsh au Guardian au sujet de cette époque et des évolutions observées depuis.

À la fin de Trainspotting, Renton abandonnait ses compères et se faisait la malle avec une importante somme d'argent, dérobée au cours d'une vente d'héroïne. Men in Love suivra son installation à Amsterdam, tandis que Begbie et Spud se heurtent aux conséquences de leurs actes en Écosse. Sick Boy, pour sa part, se retrouve à Londres, effectuant des choix qui le mèneront aux péripéties de Porno.

L'ouvrage doit paraître le 3 juillet 2025 en version originale, et sa publication sera accompagnée par la sortie d'un album homonyme de Welsh et de The Sci-Fi Soul Orchestra, décrit comme « disco soul », afin de « développer les moments de joie intense qui traversent le livre, mais que l'on ne perçoit pas toujours », selon l'auteur écossais.

Rappelons que Trainspotting a été adapté au cinéma en 1996 par Danny Boyle, sur un scénario de John Hodge. Une suite, intitulée T2 Trainspotting, est sortie en 2017, en s'inspirant de Porno, toujours scénarisé par John Hodge : mais ce long-métrage, encore signé Danny Boyle, se présentait comme une « suite indépendante », qui se déroulait 20 ans après les événements du premier film.

Photographie : Irvine Welsh, en 2017 (Chris Boland, CC BY-NC-ND 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com