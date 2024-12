Pour Riad Sattouf, “un immense espoir s’élève” en Syrie

« Un immense espoir s’élève », écrit Riad Sattouf ce dimanche 8 décembre 2024 sur Instagram, à l’annonce de la chute de Bachar Al-Assad. En l’espace de dix jours, des groupes rebelles, menés par Abou Mohammad al-Jolani, leader de Hayat Tahrir al-Sham (HTS), ex-branche d’al-Qaïda en Syrie, ont pris de court l’armée syrienne et se sont emparés des principales villes du pays, entraînant la fin du régime.

"Un soulagement pour des millions de Syriens"

Mais en Syrie, l’effondrement du pouvoir de Bachar Al-Assad, surnommé « le boucher de Damas », est bien plus que le signe d’un renouveau : l’évènement marque un tournant historique pour le Moyen-Orient. Et pour cause, il met fin à plus de cinquante ans de domination de la famille Assad et à plus d’une décennie de guerre civile dévastatrice et meurtrière.

En mars 2024, l’Observatoire syrien des droits de l’homme rapportait un bilan humain extrêmement lourd : le conflit aurait causé la mort d’environ 617.910 personnes, et provoqué la fuite de 13 millions de Syriens, soit plus de 60 % de la population du pays, note le Centre régional d’information des Nations unies pour l’Europe occidentale.

Pour Riad Sattouf, né d’un père syrien et d’une mère française, ce moment est porteur d’espoir : c’est « un soulagement pour des millions de Syriens qui rêvent de rentrer chez eux, de retrouver leurs maisons et leurs familles. [...]Ce peuple, si longtemps écrasé, mérite enfin la liberté et l’apaisement ».

La chute de Bachar Al-Assad, un écho à l'oeuvre de l'auteur

Riad Sattouf, Grand Prix 2023 du Festival d’Angoulême et auteur reconnu pour sa série L’Arabe du futur (Allary), dans laquelle il retrace son enfance entre la France, la Libye et la Syrie, confie avoir appris la nouvelle tout en travaillant sur la suite de la saga, intitulée Moi, Fadi, le frère volé (Les livres du futur).

Ce nouveau projet — vendu à 130 374 exemplaires selon Edistat — poursuit l’histoire du point de vue de son jeune frère, enlevé par leur père à l’âge de 5 ans et élevé en Syrie, loin de leur mère et de ses deux frères aînés.

Lorsqu’il apprend la nouvelle, Riad Sattouf se trouvait immergé dans l’écriture et la mise en image d’un passage clé : « En pleine écriture du tome 2 de “L’Arabe du futur : Moi, Fadi, le frère volé”, j’en suis au chapitre où j’évoque l’arrivée au pouvoir de Bachar Al-Assad. Et voilà qu’à cet instant, j’apprends une nouvelle historique, incroyable : la Syrie s’est libérée de 50 ans de dictature Assad ! », lance-t-il.

Pour celui qui a souvent illustré la situation géopolitique de la région, notamment à travers la figure de Bachar Al-Assad, dont le visage figure sur la couverture du 6e tome de L’Arabe du futur, cet événement résonne profondément, tout en laissant planer une inquiétude : « l’impatience de voir venir très vite des élections libres et démocratiques », a-t-il conclu.

