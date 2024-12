La DRAC Bretagne recherche un directeur ou une directrice

Nommée en mars 2020 directrice des affaires culturelles de la région Bretagne, Isabelle Chardonnier avait été reconduite dans ses fonctions par la ministre de la Culture en février 2023. Ce nouveau mandat devait durer trois années, mais un avis de vacance suggère qu'il sera finalement plus court, puisque son poste est « susceptible d'être vacant ».

La direction régionale des affaires culturelles est chargée de la mise en œuvre, adaptée au contexte régional, des priorités définies par le ministère de la Culture qui a pour mission de faciliter l'accès du plus grand nombre à la culture, de conserver et mettre en valeur le patrimoine, de stimuler la création, d'aider à la diffusion des œuvres.

La directrice régionale des affaires culturelles, plus particulièrement, travaille avec le préfet de région et les préfets de départements, dirige et coordonne le travail de son équipe, et enfin veille à la cohérence de l'action menée sur le territoire concerné.

« Le candidat ou la candidate doit avoir une très bonne connaissance et une solide expérience du pilotage et de l'évaluation des politiques culturelles. Il ou elle doit en outre faire preuve d'une aptitude marquée au management, à la communication, au dialogue et à la négociation afin de travailler dans les meilleures conditions avec les autres services de l'État, les collectivités territoriales et les différents acteurs culturels », note le ministère de la Culture dans l'avis de vacance.

La durée d'occupation de cet emploi est de quatre ans, renouvelable dans la limite d'une durée totale d'occupation de six ans.

L'avis de vacance complet, avec les modalités de candidature, est accessible à cette adresse.

Photographie : Façade de l'hôtel de Blossac, côté jardin (illustration, Julie Anne Workman, CC BY SA 3.0)

