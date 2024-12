Semaine de la dramaturgie ukrainienne 2024

Face à l’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, une guerre qui menace la liberté et jusqu’à notre existence même, il est impératif de lutter contre l’oubli. La culture s’impose comme un pilier de cette résistance : elle incarne une voix vibrante, une ancre qui nous relie à nos racines et nous soutient dans les moments les plus sombres.

Cette lutte pour la liberté s’inscrit dans la continuité des générations passées, qui ont choisi de défier les régimes impérial et soviétique plutôt que de se soumettre. Leur héritage littéraire et théâtral a tracé le chemin et forgé la résilience qui nous porte aujourd’hui face à l’invasion russe.

« Je sens que l’invasion russe, l’agression de Poutine, est aussi une agression culturelle. Elle vise l’Ukraine, portée par une sorte de fantasme pervers. En réalité, c’est l’Europe qu’il attaque », assure Ariane Mnouchkine, metteuse en scène, fondatrice du Théâtre du Soleil.

Pour cette deuxième édition, quatre pièces sélectionnées par des experts ukrainiens du théâtre seront présentées au public français lors de quatre soirées au Théâtre du Soleil, à Paris.

Deux œuvres du répertoire classique, Martyn Boroulia d’Ivan Karpenko-Kary et Maroussia de Bohouslav de Mykhaïlo Starytsky, plongeront les spectateurs dans l’histoire et l’identité ukrainiennes.

Les créations contemporaines L’Euphorbier d’Oksana Grytsenko et Les Post-it d’Ihor Nossovsky offriront un regard poignant sur les réalités de la guerre actuelle.

Ces œuvres, séparées par plus d’un siècle, illustrent une quête inlassable de liberté, un attachement profond à la patrie et un humour résilient, des traits caractéristiques de l’identité ukrainienne. Les représentations au Théâtre du Soleil témoignent également des ponts qui se tissent entre les communautés théâtrales française et ukrainienne.

La rencontre entre Ariane Mnouchkine, fondatrice du Théâtre du Soleil, et Macha Isakova, initiatrice de la Semaine de la dramaturgie ukrainienne, remonte à 2023, lors d’un voyage en Ukraine. Ariane Mnouchkine et une quinzaine de membres de sa troupe s’étaient rendus à Kyiv pour partager un moment de création avec une centaine de participants venus de tout le pays.

Macha Isakova a joué un rôle clé dans ces échanges, en tant qu’interprète et médiatrice, devenant rapidement une amie et une complice artistique d’Ariane Mnouchkine. Plus d'informations.

Par Dépêche

