Une enseignante suspendue trois jours pour quatre livres LGBT

La suspension de Karen Cahall fait suite à une plainte d’une parente, Kayla Shaw, qui considérait ces livres inappropriés pour des enfants du primaire. Le surintendant Tracey Miller a initié une procédure disciplinaire, affirmant que l’enseignante avait sciemment contourné le processus d’approbation en place, ayant précédemment demandé sans succès l’inclusion de ces livres dans la bibliothèque scolaire.

Une enseignante partisane ?

« [Karen] Cahall défend des convictions morales et religieuses sincères et profondément enracinées selon lesquelles tous les enfants, y compris les enfants LGBTQ+ ou les enfants de parents LGBTQ+, méritent d’être respectés, acceptés et aimés pour ce qu’ils sont », indique la plainte déposée début décembre (à retrouver ici).

Dans une lettre disciplinaire, le surintendant soulignait que l’enseignante, forte de plus de 30 ans d’expérience dans le district, aurait dû être consciente des valeurs de la communauté et de l’importance d’obtenir les autorisations nécessaires pour des matériels potentiellement controversés.

À LIRE - En Argentine aussi, on entend censurer des livres

« J’espère sincèrement que vous assimilerez la sanction que vous recevez et que vous y réfléchirez afin de changer », rajoute-t-il dans l’avis de suspension de Cahall. « Cependant, si vous vous entêtez dans ce comportement à l’avenir, vous serez sanctionnée plus sévèrement, avec le risque d'aller jusqu’au licenciement. »

Une volonté de nuire...

C'est que l'enseignante savait que les livres étaient controversés et « inacceptables », poursuit le courrier disciplinaire de Miller. Pour preuve, elle avait « demandé qu'ils soient placés dans la bibliothèque et que cela a été refusé. Vous avez ensuite placé les livres dans la bibliothèque de votre classe sans les soumettre au processus d'approbation établi ». Une déduction implacable, digne des meilleurs “alternative facts“ de Donald Trump...

En réponse, l’enseignante a déposé une plainte fédérale contre le district scolaire, le surintendant et les membres du conseil scolaire, contestant la constitutionnalité de la politique du district relative aux sujets controversés. Elle soutient que cette politique est vague et sujette à une application discriminatoire, et affirme que sa suspension viole ses droits constitutionnels.

Le district scolaire de New Richmond n’a pas commenté le litige en cours.

Les sujets “sensibles” autorisés... sous conditions

Notons que le conseil scolaire a mis en place une politique encadrant toute controverse ou sujet sensible, adoptée en 2009. Les sujets « risquant de susciter aussi bien le soutien que l'opposition de la communauté » sont autorisés dans le cadre de l'enseignement. Mais uniquement à condition qu'ils soient liés aux objectifs pédagogiques de la classe, encouragent l'ouverture d'esprit et que les enseignants n'aient pas « tendance à endoctriner ou à persuader les élèves d'adopter un point de vue particulier ».

Si de pareils sujets sont abordés en dehors du programme, ils doivent être approuvés par le directeur de l'école. Un point dont Karen Cahall se serait affranchie, prenant le risques d'être rappelée à l'ordre – ce qui n'a pas manqué.

À LIRE - Au Maroc, un manuel scolaire "aux couleurs LGBT" fait polémique

Cette affaire s’inscrit dans un contexte plus large de débats aux États-Unis concernant la présence de contenus LGBTQ+ dans les écoles. Des situations similaires ont été observées, notamment en Virginie, où des écoles ont discrètement retiré des livres pro-LGBTQ+ après des critiques de parents sur des images jugées explicites.

Par ailleurs, une enseignante de l’Illinois a démissionné après que des parents ont porté plainte auprès de la police pour avoir proposé un livre à thématique LGBTQ+ à ses élèves. Autant d’incidents qui reflètent les tensions persistantes autour de l’inclusion de contenus LGBTQ+ dans l’éducation publique.

Illustration : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Clément Solym

Contact : clements@actualitte.com