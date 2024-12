Mobilisation dans les bibliothèques de Toulouse contre l'austérité

Ce jeudi 5 décembre, à l’appel d’une large intersyndicale des trois versants de la Fonction publique (État, Territoriale, Hospitalière), les agents territoriaux se sont mobilisé dans tout le pays contre les attaques de feu le gouvernement Barnier. Celles-ci visaient les fonctionnaires, présentés comme des feignants privilégiés, mais elles avaient aussi pour cible tous les services publics.

À Toulouse, le Maire-Président Jean-Luc Moudenc n’a pas attendu ce budget austéritaire pour accélérer la désorganisation et l’affaiblissement des services publics, en mettant en place PROXIMA au 1er janvier 2024.

Cette nouvelle organisation des services de la Mairie et de la Métropole n’était en fait qu’un échauffement, dans le prolongement des politiques déjà menées depuis 2015 : non-remplacement des départs en retraite, réorganisation incessante des directions et des services, blocage de la carrière des agents, etc.

La baisse importante pour 2025 de la Dotation globale de Fonctionnement aux collectivités locales, annoncée par un gouvernement de sa propre famille politique, a ainsi été pour Jean-Luc Moudenc l’occasion d’annoncer des mesures mortifères, pour les agents comme pour les usagers des services publics toulousains.

Face à ces annonces de gel des recrutements et de forte baisse des budgets de fonctionnement pour 2025, les agents des bibliothèques se sont réunis très nombreux en assemblée générale ce jeudi 5 décembre. Ils/elles ont voté à l’unanimité les revendications suivantes :

• Rétablissement des budgets des bibliothèques au moins à la hauteur des budgets 2024 ;

• Renouvellement et titularisation des collègues contractuels en fin de contrat ;

• Maintien en poste au mois de janvier des contractuels en voie de stagiairisation au 1er février sur des postes d’adjoints du patrimoine ;

• Remplacement dans les plus brefs délais de tous les postes vacants dans les bibliothèques : postes permanents non-pourvus à ce jour, absences longues durées, futurs départs à la retraite ;

• Recrutement de personnels titulaires à hauteur des besoins ;

• Aucune suppression de postes en 2025.

Pour obtenir satisfaction sur leurs revendications les agents sont appelés à faire grève et à se rassembler pour s’adresser aux usagers des bibliothèques ce samedi 7 décembre de 17h à 19h devant la Médiathèque José Cabanis.

Et par la suite ces mardi 10 décembre de 17h à 19h devant la Médiathèque José Cabanis et le mercredi 11 décembre de 14h à 16h devant les Médiathèques Saint-Cyprien, Empalot et Grand M (Bellefontaine).

Le lundi 9 décembre ils apporteront leur soutien aux agents du Conseil Départemental 31 en lutte (8h30 devant le siège du CD 31). Le jeudi 12 décembre ils seront présents aux côtés des salariés du privé, contre les plans de licenciement qui se multiplient dans le pays (10h devant Thales Alenia Space, avenue Champollion).

Crédits photo : CGT Mairie de Toulouse

