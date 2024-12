Des légendes celtiques aux chevaliers : le Roi Arthur et son Graal

John Matthews est reconnu comme une sommité mondiale en matière de légendes arthuriennes. Il a publié de nombreux ouvrages sur le sujet, attestant de sa passion pour la table ronde et la quête du Graal. Avec sa compagne Caitlin, ils comptent plus de 150 ouvrages sur les mystères, l’occultisme et les légendes.

Dans les pas de Thomas Malory

Avec Le Grand Livre du roi Arthur et des chevaliers de la Table ronde, il revient sur la création du mythe apparu au début du VIe siècle. Arthur, héros celtique, mais obscur, nourrira l’imaginaire européen jusqu’à la création de cette cour, des chevaliers et de toute une société idéalisée — autant qu’idéale. Mais l’ouvrage s'appuie surtout Le Morte d’Arthur, constitué à l’origine en 1485 : Thomas Malory avait à l'époque rassemblé les mythes et légendes arthuriens en un seul volume.

Comme souvent au Moyen Âge, Malory transposait ces récits à son époque, avec une modernisation pour capter l'attention du public – d’où la présence d’armures, de châteaux et du féodalisme médiéval. Historiquement, le roi Arthur aurait vécu bien avant cette période, mais l’imagerie médiévale des chevaliers à cheval a influencé notre perception. Les récits arthuriens, originaires de tout le Royaume-Uni et de la France, s’entrelacent avec la mythologie galloise.

Le passé rencontre le présent

Ainsi, l'auteur (ou plutôt le compilateur) a tenté d’unifier ces fragments en une narration continue, avec un succès variable – ce qui rend son œuvre difficile à lire. Mais John Matthews a souvent partagé sa passion pour les légendes arthuriennes et le mythe du Graal, pour les rendre accessibles à un large public. Et rien ne lui fait peur.

Pour mieux situer Matthews, précispons qu'il est si connu dans ce secteur qu’il est intervenu régulièrement en tant que conseiller pour des projets médiatiques, dont le film King Arthur de Antoine Fuqua en 2004 (avec Jerry Bruckheimer à la production). En 2016, il avait d’ailleurs collaboré avec l’artiste Tom Brown pour adapter en quatre tomes de bande dessinée, Le Morte d’Arthur.

Le graal, c'est le goût, le graal c'est la vie

Le Grand Livre du roi Arthur était paru en 2022, avant d'arriver cette année chez Huginn et Muninn (trad. Patrick Marcel) est une réinterprétation contemporaine des légendes arthuriennes, rédigée par John Matthews, spécialiste renommé de ces mythes, et illustrée par John Howe, artiste de renom connu pour son travail sur l'univers de Tolkien.

Il présente une collection de récits classiques et moins connus, offrant une perspective moderne tout en restant fidèle aux sources médiévales. À l'instar de Malory, Matthews s'est efforcé de compiler à son tour les histoires : au fil des pages, le lecteur découvre l'histoire d'Avenable, une jeune fille élevée comme un garçon, qui devient l'une des plus illustres chevalières de la cour de Camelot.

Les spécialistes ont d'ores et déjà loué la qualité de ce titre, notamment pour la qualité de sa prose et de ses illustrations de John Howe. On retrouve en effet 15 peintures en couleur et 25 dessins au crayon, apportent une dimension visuelle riche qui complète les récits.

On explore auss les origines de Merlin, le mage le plus célèbre de Bretagne, ainsi que l'ascension de Gauvain jusqu'au rang d'Empereur de Rome, pour ne citer que quelques exemples. Le Grand Livre du roi Arthur offre une perspective renouvelée sur la figure du roi Arthur et de ses chevaliers les plus proches, le tout présenté dans une édition reliée de luxe, agrémentée d'un jaspage.

Matthews s'est aventuré dans une prose fluide et moderne pour captiver un public contemporain tout en respectant l’essence des textes originaux. Une voix narrative relie les différentes histoires, ajoutant une structure cohérente à l’ensemble : s’inspirant de l’approche de Malory pour recréer une épopée unifiée, il intègre des thèmes universels comme l’amour, la bravoure et l’interaction avec l’Autre Monde.

Merlin, petit margoulin

Arthur, Merlin, et les illustres chevaliers de la Table Ronde agissent toujours mus par de nobles intentions, mais des forces contraires semblent inlassablement contrarier leurs desseins. Ainsi, Lancelot succombe à l’amour interdit pour la reine Guenièvre, Tristan se perd dans sa passion pour la reine Iseult, et la quête prophétique du Graal finit par désagréger la Fraternité, les chevaliers se révélant incapables de répondre aux exigences d’une telle mission.

Dans ce contexte, il se dévoile sous un jour singulier : à la fois prophète, voyant et poète. Les récits médiévaux le décrivent parfois comme un fou inspiré, errant dans les bois en compagnie d’un loup et d’un cochon, entonnant des poèmes sur les pommiers. Ce n’est qu’avec Geoffrey de Monmouth, au XIIe siècle, que Merlin acquiert l’aura d’un personnage magique doté du pouvoir de prédire l’avenir.

Certes, certains aspects de ses actes évoquent les pratiques que l’on associe aux druides, mais la méconnaissance de ces figures historiques rend toute comparaison hasardeuse. Merlin se distingue néanmoins par une singularité qui transcende ces parallèles incertains.

Voici, en exclusivité pour ActuaLitté, l'avant-propos, signé par le romancier Neil Gaiman.

