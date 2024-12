Lire la Nature 2025 : “Biodiversité ordinaire, nature extraordinaire

Dans son musée de la Chasse et de la Nature - exceptionnellement ouvert gratuitement au public pendant tout le week-end, la Fondation François Sommer proposera une vingtaine d’événements pour petits et grands : des rencontres-débats, des lectures, des dédicaces, des performances, une dictée et des ateliers jeunesse pour interroger le rapport que l'Homme entretient avec la nature et avec le vivant.

Plusieurs rendez-vous de ce programme illustreront la thématique « Biodiversité ordinaire, nature extraordinaire », à savoir cette faune et cette flore sauvages –insectes, oiseaux, plantes, champignons… - autrefois considérées comme immuables, aujourd'hui menacées par le changement climatique et la pression anthropique. Cette biodiversité essentielle à la vie, inspire les scientifiques, les artistes et les écrivains, qui lui rendront hommage.

Lire la Nature investit l’auditorium du Musée pour des grands entretiens exceptionnels illustrant la diversité de sa programmation et la richesse des publications récentes mettant à l’honneur la nature dans toute sa pluralité.

Une exposition d'art contemporain, deux joyaux du patrimoine à (re)découvrir À l'occasion de Lire la nature, le public du salon pourra découvrir l'exposition temporaire « S'éclairer sans fin » d'Edi Dubien, accessible gratuitement et exceptionnellement tout le week-end, ainsi que les collections permanentes du musée de la Chasse et de la Nature.

Lire la nature est également l'occasion de découvrir certaines salles des hôtels de Guénégaud et de Mongelas habituellement fermées au public seront ouvertes à la curiosité des petits et des grands. Avez-vous déjà vu le Grand Salon ouvrant sur un jardin intérieur à la Française ? Connaissez-vous l’escalier Mansart, du nom de l’architecte François Mansart (1598-1666) ? Il s'agit d'un exemple architectural unique en France. Sans oublier les salles voûtées qui accueilleront une librairie éphémère et des ateliers.

Crédits photo : Château de Maisons à Maisons-Laffitte (Yvelines), Grand escalier Mansart © Film Paris Region - Luc Detours

La restauration du lien entre l’humanité et la nature s’impose comme l’un des grands défis des décennies à venir. Grâce à son positionnement singulier, à l’intersection des sciences du vivant, de l’art et de la gestion des territoires, et forte de son autonomie financière, institutionnelle et intellectuelle, la Fondation François Sommer agit depuis soixante ans en faveur de la protection concrète de la faune sauvage et de ses habitats.

Elle est actuellement présidée par Henri de Castries.



