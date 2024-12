Avant que la mémoire s'efface, “testament marin” d'Olivier de Kersauson

Dans son dernier livre, Avant que la mémoire s’efface, Olivier de Kersauson propose un tour d’horizon de sa vie sans être une autobiographie, pioche des mots, restitue des émotions, partage ses aventures et offre le fond de sa pensée…

Naviguer ce n’est pas un don, mais une passion, et pas n’importe quelle passion, la navigation à la voile est une discipline exigeante. La technologie n’a pas remplacé ce qu’il y a de plus précieux : l’intuition, l’expérience et la connexion avec la nature.

Voyager sur l’océan n’est pas fait pour les amateurs et les rêveurs, la météo est instable, peut changer à tout moment et pour l’appréhender, il faut que tout le corps soit à l’écoute : une brise qui se lève, l’odeur de la pluie ou de la terre qui s’approche, le vol d’un oiseau, la couleur des crêtes des vagues, etc., le navigateur doit sans cesse être à l’écoute de tous ces indices pour décider de sa rote, prendre des décisions rapides pour éviter le chaos.

Suivant les océans et les mers, on ne navigue pas de la même façon. Le navigateur nous donne des indications très techniques qu’amateurs ou initiés comprendront aisément. Pour nous les néophytes, ces informations suscitent l’admiration.

Olivier de Kersauson raconte ses grandes joies, ses émotions et souvent elles sont dues à des passages difficiles du cap Horn, ou des tempêtes féroces, et balaye l’idée que naviguer à la voile est une douce quiétude durant laquelle, le marin ne serait être que spectateur de son aventure. Aventure, voici un homme qui lui plaît, car il évoque le courage d’affronter le risque et faire avec l’inconnu.

La mer ne pardonne pas, et n’est pas domptable, alors, l’Amiral écrit et redit qu’il serait vain de combattre les éléments, il faut les affronter en étant humble et aguerri. Avec sa verve habituelle qui ne s’embarrasse pas de diplomatie, il nous livre « sa philosophie », l’engagement total : si le désir est fort, alors le courage d’affronter ce que l’on désire va de soi et son lot d’obligation doit être affronté avec détermination.

Si on le dit « bourru » ou « asocial », il répond que la solitude est la seule solution pour se connaître et de ne pas être influencé par les autres. On ne se connaît que dans la solitude, car on ne peut compter que sur ses propres capacités d’adaptation.

L’auteur prévient à la première page : « Tout ce que je sais de la navigation tient sur une feuille de papier : c’est très court. », rien que ça, c’est énorme !

Pour les amateurs de la voile, pour les plaisanciers du dimanche ou pour les simples curieux, ce livre est une leçon de vie qui va au-delà du navigateur pour parler du « simple métier d’Homme ».

Un extrait de l'ouvrage est à retrouver en fin d'article.