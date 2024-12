Avec Noëlle Boussiron, au cœur de l'éveil littéraire des plus jeunes

ActuaLitté : Comment s'est passée votre première expérience de lecture devant les enfants ?



Noëlle Boussiron : À la maison de l'enfance de Golbey, où je me suis occupée des tout-petits âgés, entre 0 à 3 ans, leur proposant des séances individuelles de lecture qui ont duré entre 15 et 30 minutes. L'objectif était de leur offrir des sessions individuelles, à côté de leurs autres activités, toujours en groupe. J'ai choisi les livres en fonction de leur âge, proposant aux plus jeunes des livres à toucher aux plus âgés des petites histoires. Une petite fille a par exemple voulu que je lui lise dix fois la même histoire.

Quel livre vous a le plus marqué ?

Noëlle Boussiron : J'ai de nombreux livres que j'affectionne particulièrement, tant ceux de mon enfance, aujourd'hui épuisés, que les nouveautés que je découvre pour les enfants. Je ne peux pas choisir un plutôt que l'autre, c'est impossible. Ils ont tous un charme particulier et il est fréquent que je développe des coups de cœur successifs. Pour les tout-petits, j'utilise souvent le même livre pour introduire chaque séquence de lecture. Pour les 3-4 ans, le thème sera important : les loups, la nuit, les camions... Je prépare chaque séance à la bibliothèque, ou je sélectionne les livres adaptés.

Dans quel type d’établissement intervenez-vous, et pourquoi ce choix ?

Noëlle Boussiron : J'officie depuis trois ans à la maison de l’enfance et à la médiathèque de Golbey, où je m'occupe des enfants en centre aéré ou en périscolaire. Les groupes d'enfants ne sont pas toujours les mêmes, ce qui permet une certaine variété.

Je participe par ailleurs à des activités ponctuelles avec les enfants du primaire, comprenant des actions ponctuelles comme des randonnées lecture, la nuit de la lecture, ou la fête médiévale annuelle du coin. Ces activités spéciales sont des moments privilégiés qui permettent d’enrichir l’expérience éducative des enfants.

Qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre l'association Lire et Faire Lire ?

Noëlle Boussiron : J'ai toujours adoré lire, et durant ma carrière en tant qu'infirmière puéricultrice, j'ai travaillé auprès d'enfants malades dans divers contextes sociaux. À ma retraite, je ne voulais pas que cette proximité avec le monde des enfants s'arrête, mais j'avais besoin de sortir du médical. La lecture m'est apparue comme une activité joyeuse qui me permettrait de continuer à interagir avec eux.

C'est pourquoi j'ai choisi de m'engager avec Lire et Faire Lire : transmettre le plaisir des mots aux générations futures.

Profitez-vous d'un cadre idéal avec Lire et Faire Lire Vosges ?



Noëlle Boussiron : Nous sommes vraiment privilégiés dans ce département. Nous bénéficions d'une grande liberté, avec une carte nous permettant d'emprunter jusqu'à 30 ouvrages.

Dans tout le département, nous comptons entre 140 et 150 bénévoles pour l'association Lire et Faire Lire. Nous sommes répartis dans de nombreux petits villages comme Épinal, Saint Dié, Remiremont, Neufchâteau ou Charmes. L'ambiance est très bonne, avec des personnes actives dans chaque groupe local.

La majorité des bénévoles sont des femmes, mais il y a aussi quelques hommes très engagés qui ont d'excellents contacts avec les enfants. Chacun trouve sa place pour enrichir l'expérience des enfants.

Nathalie Fani, la responsable départementale, organise des réunions, des rencontres avec des auteurs, des cafés, et des formations. Cela crée un environnement vraiment stimulant où nous sommes gâtés par la richesse des échanges. Il est essentiel de donner dans le monde associatif, mais ce que nous recevons en retour des enfants est tout aussi précieux. Leurs réflexions adorables et leur bonheur sont très gratifiants, ce qui me rend très heureuse. Nous nous retrouvons tous une fois par an en octobre pour la rencontre annuelle.

Nous avons également eu l'occasion de nous rendre au festival jeunesse de Montreuil cette année, ce qui a été une expérience fantastique. Cela nous a permis de nous ressourcer, d'échanger sur nos pratiques de lecture, de partager nos coups de cœur, de discuter des difficultés rencontrées et de renforcer l'esprit d'équipe. Nous offrons beaucoup aux enfants, et en retour, nous recevons énormément d'eux.

