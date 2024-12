Noël en librairie : quoi Hachetter pour nos proches ?

Noël en librairie, peut-être, mais surtout sur internet : à travers cette vitrine, 276 ouvrages sont à découvrir, répartis en 10 grandes catégories éditoriales — assez générales. Chaque titre dispose de son résumé et s’il fait partie des 160 choisis par les librairies partenaires, un petit mot l’accompagne. Inutile de préciser que l’on n’y retrouve pas celles ayant signé l’appel à boycotter Vincent Bolloré et les titres du groupe Hachette, propriété du milliardaire breton.

Ensuite, pour transformer la transaction, un lien d’achat redirige vers des boutiques en ligne : du grand classique. Mais les librairies impliquées apprécieront de formuler des conseils susceptibles de profiter à la concurrence. Tout le monde n’a pas la chance d’avoir un site de vente…

Que l’on se console : les recommandations, accompagnées de photos et d’une citation, sont ensuite partagées sur le compte Instagram de Hachette France, octroyant une certaine reconnaissance aux partenaires.

Aux 160 titres sélectionnés s’ajoute une centaine émanant des différentes maisons du groupe, toujours selon trois tranches d’âge et pour un budget compris entre 3,50 € à 149 €. Guillaume Pech-Gourg, Directeur Marketing Digital et CRM Groupe, le précise à ActuaLitté : « Chaque maison a valorisé ses “priorités”, en cette fin d’année, donc les titres qui leur importaient particulièrement. »

Entre best-sellers et découvertes

Outre ces sélections, façon inventaire à la Prévert, une approche plus ludique propose un parcours — un QCM de six questions avec quatre réponses chaque fois – pour accompagner l’utilisateur dans ses choix. Une option façon quiz, qui « jongle entre les incontournables et les découvertes, avec des titres pour tous les goûts », poursuit Guillaume Pech-Gourg.

De fait, on y trouve des titres à grand tirage, tels que Quelqu’un d’autre de Guillaume Musso ou Tenir debout de Mélissa da Costa (respectivement avec plus de 350.000 et 130.000 exemplaires — données : Edistat), aussi bien que des ouvrages ayant enregistré moins de 1000 ventes : la diversité resterait la clé de cette offre. Et de même, les ouvrages retenus par les libraires n’ont pas particulièrement connu de succès auprès de ce canal de vente : on ne joue pas la best-sellerisation, mais une pluralité à différents niveaux.

Enfin, gaming oblige, un jeu-concours met en lice cinq box thématiques à remporter : il suffira de remplir un petit formulaire, et communiquer quelques données personnelles.

Ce Noël en librairie est somme toute une initiative intéressante, quoique limitée et perfectible : tout a été produit de manière artisanale, précise Guillaume Pech-Gourg, pour les questions et les réponses du générateur.

Conclusion, seule une approche thématique très large et généraliste affine les propositions — sans recherche particulière de découvrabilité ni traitement de métadonnées spécifiques. Mais l’intention est bonne et l’outil gagnera certainement en efficacité avec une prochaine version.

