Faire la lecture aux enfants "éclaire ma vie"

ActuaLitté : Comment s’est déroulé votre première fois devant les enfants ?

Maryse Lafon : Cela fait 15 ans que je donne de mon temps, depuis ma retraite, et il m’est difficile de répondre à cette question de manière simple. Ce qui me frappe encore aujourd’hui, c’est que, malgré les années, chaque rencontre avec les enfants réserve son lot de surprises. Leur manière de penser, leurs émotions, leurs réactions, sont à chaque fois nouvelles et enrichissantes.

En ce moment, nous menons un projet avec des élèves de CP autour d’un prix de poésie. Nous avons sélectionné quatre ouvrages à leur présenter, dont Et nous irons voir le monde de Julia Kuo, traduit par Rosalind Elland-Goldsmith (Albin Michel). Dans ce livre, une question est posée aux enfants : « Est-il possible d’atteindre la montagne ? » Un enfant a répondu : « Peut-être. » Et c’est là que mon rôle prend toute sa dimension : il s’agit de nourrir leurs rêves, de leur faire comprendre que tout est possible.

Quel est l’ouvrage qui vous a le plus marqué ?

Maryse Lafon : L’ouvrage qui m’a le plus marqué est L’Arbre sans fin de Claude Ponti (L’école des loisirs). L’auteur y aborde des thèmes délicats, notamment le décès de la grand-mère. L’histoire suit une petite fille, transformée en animal, qui vit une aventure dans un monde fantastique. Elle rencontre un monstre qu’elle doit affronter. Bien que le décès de la grand-mère soit presque oublié au fil de l’histoire, la grand-mère permet de situer cette petite fille dans sa propre famille.

C’est un sujet difficile, le deuil, mais pour les enfants, cela reste assez éloigné d’eux. Ils ne le vivent pas de la même manière que nous. Ce qui me plaît aussi, ce sont les dessins : les monstres, qui plaisent beaucoup aux enfants.

Après la lecture, nous revoyons toutes les pages ensemble, pour faire des commentaires ou pour revoir des éléments qui les ont marqués. Très souvent, ils reviennent sur les monstres !

Je veille toujours à expliquer aux enfants, surtout s’il y a des passages délicats. Je leur demande : « Qu’est-ce qui va se passer, à votre avis, après ? » Et là, la magie opère : ils inventent des suites et cela les emmène dans leur propre voyage. Il est important de leur montrer l’étrangeté. Il n’y a aucune obligation d’être dans le réel. Et autant en profiter !

Dans quel type d’établissement intervenez-vous, et pourquoi ce choix ?

Maryse Lafon : Je travaille toujours dans la même école élémentaire, juste à côté de chez moi. L’idée est d’être au plus près des enfants, pour ritualiser ce moment et tisser des liens avec eux. Quand j’arrive, ils me reconnaissent et sont toujours très contents de me voir. Ceux qui ne sont pas dans le groupe, eux, font la moue !

J’anime, en duo le groupe sur la région d’Aix. 46 lectrices, et il n’y a qu’un seul homme parmi nous : mon mari ! Il semble que ce ne soit pas un choix privilégié pour les hommes de lire chaque semaine des livres aux enfants dans une école.

Comment faites-vous le choix des livres ?

Maryse Lafon : Lorsque nous accueillons de nouvelles lectrices, nous prenons le temps de leur expliquer le fonctionnement de notre espace. La question du choix des livres est toujours abordée, et l’essentiel, c’est qu’elles puissent sélectionner ce qui les attire véritablement, sans aucune contrainte. Cette liberté de choix leur permet de partager un livre qu’elles aiment, renforçant ainsi leur plaisir de lire.

Avant chaque séance, il y a tout un travail de préparation : anticiper les questions, choisir celles qui sont ouvertes, et préparer le temps de lecture. L’objectif est de créer un moment d’échange, différent de la classe où l’on demande souvent aux enfants de se taire et d’écouter. Ici, l’expression est libre : les enfants parlent beaucoup avant la lecture, c’est un moment de plaisir, un moment où ils se lâchent.

Tous les élèves présentent des niveaux très différents. En CP, certains enfants sont déjà très compétents, tandis que d’autres ont plus de difficultés. Lorsque nous repérons un enfant en retrait, nous lui donnons la parole pour l’encourager. Si un mot est particulièrement difficile, je l’explique avant la lecture, mais en général, ce qui importe, c’est l’image et l’histoire dans leur globalité, pas seulement les mots.

Ces lectures éclairent ma vie et lui donnent du sens, me procurant énormément de plaisir. Ce n’est pas seulement de la pédagogie, car je ne leur donne pas seulement. Eux aussi m’apportent beaucoup. C’est un véritable bonheur d’être avec eux.

Cela va bien au-delà de l’enseignement. Ce matin même, après la lecture, j’ai aidé un groupe de jeunes filles en CM2 qui se préparent pour les Petits Champions de la Lecture. J’ai travaillé avec elles sur des textes, et cette expérience dépasse largement ce que je fais habituellement. Le plaisir de transmettre ma passion pour la lecture est immense. C’est une véritable joie de partager cet amour des livres avec les enfants.

Étiez-vous professeur avant ?

Maryse Lafon : Oui ! Mais j’étais professeur à l'IUT d'Aix-en-Provence, en gestion des entreprises. C’est une reconversion totale. Ces moments sont véritablement ancrés dans la relation qu’on peut avoir avec sa petite fille — ou son petit garçon.

