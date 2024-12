Édition indépendante : “Mieux comprendre pour mieux défendre

La FEDEI, ce sont 14 associations régionales d’éditeurs réunissant 437 petites et moyennes maisons d’édition réparties sur l’ensemble du territoire national. À l’heure où lui remontent de toutes les régions les difficultés économiques et sociales croissantes de nombre de ces maisons, il lui importe de mieux comprendre où se jouent ces difficultés et quelles sont les dispositions prisent par les dirigeant.e.s pour tenir leurs maisons à flot.

Dans un souci de clarté et transparence qui corrigerait le trouble qu’a produit l’étude du SNE sur le partage de la valeur, il lui importe de récolter des données concrètes sur les revenus réels de ces dirigeant.e.s, contraints très souvent de faire de leurs revenus une variable d’ajustement de l’économie de leurs maisons.

C’est pourquoi la Fédération des éditions indépendantes, en concertation avec le service du Livre et de la Lecture du ministère de la Culture et l’expertise technique de l’agence AXIALES, a décidé de produire une nouvelle étude sous le titre « Édition : le prix de l’indépendance ». L’enjeu de celle-ci consiste à objectiver la situation et à mesurer comment se distribuent notamment charges et produits dans l’économie des petites et moyennes maisons d’édition.

Dirigée vers toute structure, non filiale d’un groupe éditorial, adhérente ou non de la Fédération, et dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 M€, cette étude sera restituée lors des 2es Assises nationales de l’édition indépendante à Bordeaux, le 20 février 2025.

Vous êtes dirigeant.e. d’une structure éditoriale qui répond aux critères visés par cette étude, mais vous vous direz peut-être : « Encore une étude ! » Comment vous convaincre autrement qu’en vous disant qu’à la différence de beaucoup d’autres, celle-ci a été pensée par des éditeurices, pour des éditeurices.

Alors que la société fait recul, qu’elle demande au sujet de trouver ses propres lois, repères, normes, dans un cadre qui se délite, des relations qui se tendent, poussant chaque jour davantage beaucoup d’acteur·rices vers l’isolement et la précarité, la Fédération des éditions indépendantes cherche à mieux comprendre pour mieux le défendre ce secteur de l’édition qu’elle représente.

20 minutes, c’est le temps que nous vous demandons de mobiliser pour renseigner le questionnaire en ligne ici.

Que représentent ces petites minutes au regard des défis énormes auxquels tous ensemble nous avons à faire face ? Comme vous, je suis éditeur ; comme vous, chaque soir ou presque je m’endors en me demandant comment je vais pouvoir faire tenir la maison dans une conjoncture socio-économique qui ne cesse de se dégrader.

Mais chaque jour aussi grandit en moi la conviction que c’est par la coopération, la mutualisation et l’imagination que nous pouvons dessiner ensemble un horizon meilleur. C’est exactement le projet des 2es Assises nationales de l’édition indépendante auxquelles la Fédération des éditions indépendantes vous propose de prendre part les 19, 20 et 21 février 2025 à Bordeaux.

Dominique Tourte, directeur général de la Fédération des éditions indépendantes

