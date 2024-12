Dominique Bona nommée au conseil de l'ordre des Arts et des Lettres

« Voilà à quoi va ressembler le Magritte flamand… », a découvert l'écrivaine Nadine Monfils, évoquant la nouvelle série This Is Not a Murder Mystery, dans laquelle un certain René Magritte mène l'enquête. Problème : l'autrice a écrit une série de romans à partir de 2021, publiée chez Robert Laffont, Les Folles Enquêtes de Magritte et Georgette... Celle qui explique avoir déjà subi une reprise flagrante d'un de ses romans, se dit « vraiment en colère », et cette fois, « a décidé de se battre ».