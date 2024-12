Prix Voltaire : l'éditeur palestinien Samir Mansour salué pour son courage

Le Prix Voltaire, décerné chaque année par l'Union internationale des éditeurs (IPA en anglais), vient récompenser les éditeurs qui œuvrent depuis plusieurs années pour la liberté d’expression et de publication. Cinq éditeurs, qui travaillent en Russie, Biélorussie, Serbie, Palestine et Turquie, étaient en lice dans la dernière ligne droite de la distinction.

« La paix n'est possible que dans une société qui chérit l'éducation, valorise l'échange d'idées diverses et encourage l'innovation, la conversation et la culture du compromis », a rappelé Kristenn Einarsson, responsable du comité Liberté de publier de l'IPA. « C'est pourquoi les livres, en tant que vecteurs d'empathie et sources de connaissances, et les éditeurs qui les produisent et les protègent, sont des institutions culturelles qui promeuvent la paix et le progrès. »

Le lauréat de cette année 2024, l'éditeur et libraire Samir Mansour, s'est exprimé lors de la cérémonie par vidéoconférence. « En 2021, ma librairie a été complètement détruite. Elle a été reconstruite en 2022. Pendant la guerre en cours, la librairie a été à nouveau détruite, comme sa filiale, la bibliothèque. Cependant, je poursuis mon travail, dans l'état d'esprit avec lequel j'ai grandi et dans lequel j'ai été élevé », a-t-il souligné. « Je continue à publier malgré le fait que je me trouve dans la bande de Gaza. Si Dieu le veut, nous continuerons à publier et à imprimer, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui. Nous continuerons. »

Véritable institution dans la bande de Gaza, la librairie de Samir Mansour, une des plus importantes de l'enclave palestinienne, est devenue célèbre pour la résilience de son propriétaire. Malgré la destruction de l'enseigne par une frappe israélienne en 2021, il avait rouvert son commerce un an plus tard, grâce à un important élan de solidarité à l'échelle internationale.

Un prix spécial tragique

Un Prix Voltaire spécial a été décerné, à titre posthume, à l'autrice ukrainienne Victoria Amelina, morte à l'âge de 37 ans après une attaque russe, en juin 2023. En mai 2023, elle avait reçu au nom de l'auteur et poète ukrainien Volodymyr Vakulenko ce même Prix Voltaire spécial, à titre posthume, déjà — il a vraisemblablement été assassiné par des militaires russes fin 2022.

« Ce prix est unique, particulier et émouvant pour nous [la communauté littéraire ukrainienne], notamment parce que personne, parmi les centaines d'autres écrivains ukrainiens qui, comme Vakulenko, ont été assassinés tout au long de l'histoire de l'Ukraine, n'a jamais reçu un tel prix international à titre posthume », avait-elle déclaré à cette occasion. Ses mots ont été diffusés, à nouveau, au moment de la remise de sa distinction posthume.

La récompense est accompagnée d'une dotation de 10.000 francs suisses, soit 10.000 € environ. L'année dernière, le Prix Voltaire avait été décerné à l’éditeur irakien Mazin Lateef, porté disparu depuis janvier 2020.

L'UIE a rendu hommage à Shahla Lahiji (Iran), première lauréate du Prix pour la liberté de publier de l'organisation, en 2006, et à Sihem Bensedrine, lauréate de la même distinction en 2009, arrêtée en août 2024 et toujours emprisonnée en Tunisie.

