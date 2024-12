La magie de Tolkien s'invite en tapisserie au Collège des Bernardins

Du 21 mars au 18 mai 2025, le Collège des Bernardins met en lumière une exposition unique présentant 15 tapis et tapisseries issus de la tenture Aubusson tisse Tolkien. Ces pièces, créées d'après les dessins originaux de J. R. R. Tolkien, ont été réalisées par la Cité internationale de la tapisserie.

En parallèle de cette exposition, le Collège des Bernardins proposera une programmation culturelle diversifiée, comprenant des concerts, des lectures, des projections de films et un colloque international, qui sera détaillée prochainement.

Tolkien... en tapisserie

Lancé en 2017, l'ensemble exceptionnel de tissages, fidèlement reproduits à partir des illustrations originales de J.R.R. Tolkien conservées à la Bodleian Libraries d’Oxford, a été présenté pour la première fois dans son intégralité au public, accompagné de plusieurs pièces inédites, à La Cité internationale de la tapisserie d'Aubusson.

Ce projet colossal a nécessité sept années de travail, 150 mètres carrés de tissu et la collaboration de plus d'une trentaine d’artisans spécialisés en tapisserie pour réaliser les 14 tapisseries et 2 tapis de la collection Aubusson tisse Tolkien. Chaque étape de cette réalisation, depuis la conception des modèles jusqu’à la teinture et l’utilisation de la technique du tapis au point noué, sera exposée pour émerveiller les visiteurs.

Crédits photo : Carton de la tapisserie The Gardens of the Merking's Palace D'après une illustration originale de J. R. R Tolkien pour Roverandom, 1927 Delphine Mangeret et Mathilde Claude (Cité internationale de la tapisserie, Photo Stuc).

